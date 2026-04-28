鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-28 20:50

隨著人工智慧技術的迅猛發展，許多勞工開始擔心自己的生計。億萬富翁企業家庫班 (Mark Cuban) 對此抱持著較為謹慎且務實的態度。他雖然沒有預言會發生全面性的就業市場崩潰，但他始終堅持一個觀點：隨著 AI 工具的進步，大型企業很可能會精簡人力，而某些特定職位將面臨更大的威脅。

庫班指出，轉型的壓力已經開始顯現，勞工必須理解壓力點所在，才能在經濟變革中生存。以下是庫班點名最容易受到 AI 衝擊的五大職業類別，以及他給予勞工的轉型建議。

‌



五大高風險職業類別

初階白領職位： 庫班反覆強調，初階職位最容易受到威脅，特別是涉及數據輸入和簿記等「二進位」任務的工作。這些工作通常包含結構化且可重複的流程，極易被 AI 系統取代。儘管如此，他認為年輕的「AI 原生代」在適應這些變化方面仍具備優勢。

軟體開發： 雖然 GitHub 的數據顯示大量開發者已將 AI 工具納入工作流程，但 庫班 認為這並不代表開發者會消失。相反地，例行性的編碼任務價值將會降低，而高階的系統設計和解決問題的能力將變得更為重要。這可能會導致初階開發職位的門檻大幅提高。

客戶服務： 自動化已在客服領域生根，AI 聊天機器人和語音系統正處理越來越多簡單的是非題。庫班指出，大型企業在成本效益達標後，會更積極地採用這些工具。這意味著傳統的支持性職位將減少，未來的人力將專注於處理需要人類判斷的複雜或敏感互動。

數據分析與研究： AI 現已能快速總結大數據、生成報告並識別趨勢，這與傳統分析團隊的工作高度重疊。高盛的研究也支持這一觀點，認為大量此類任務將被自動化。庫班建議勞工應學會「引導與詮釋」AI 的產出，而非從零開始製作內容。

財務與法律支援： 財務、會計和法律支援中的例行任務，包括文件審查、基礎簿記和合規工作，皆面臨萎縮風險。世界經濟論壇 (WEF) 預測，到 2030 年全球將有數百萬個職位被取代，但庫班 提醒，歷史上技術變革往往是職位類別的改變，而非職業的徹底消失。

庫班的職涯轉型策略：主動出擊

面對 AI 浪潮，庫班的建議非常具體：重點在於「使用」AI，而非「構建」AI。他指出，現在獲取 AI 工具的門檻極低且多為免費，這與過去需要高額金錢投資才能學會新技術的情況截然不同。及早實驗並整合 AI 工具的勞工，將在企業整合自動化時更具競爭力。

此外，庫班提出了一個直接的警告：求職者應避開大型公司。他認為，在資源充沛的大型組織中，個人的 AI 技能往往會被龐大的 IT 部門所淹沒。相反地，他敦促勞工瞄準中小型企業，在那裡個人的 AI 技能可以發揮更大的影響力並創造顯著價值。