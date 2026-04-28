國泰金擬配現金股利3.5元持平去年 股息殖利率4.7%

41.2 萬股東注意！國泰金控 ( 2882-TW ) 今 (28) 日公告，董事會正式通過 2025 年度盈餘分配案。儘管面對市場波動，國泰金控 2025 年獲利依舊亮眼，董事會決議每股擬配發現金股利 3.5 元，持平去年，股息配發率約 5 成。以今日收盤價 74.7 元計算，現金殖利率達 4.69%。

國泰金控 2025 年全年稅後純益達 1076 億元，雖然受基期影響較前一年度小幅下滑 3%，但仍繳出歷史第三高的優異成績單，全年每股稅後純益 (EPS) 為 7.06 元。