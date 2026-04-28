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國泰金擬配現金股利3.5元持平去年 股息殖利率4.7%

鉅亨網記者陳于晴 台北

41.2 萬股東注意！國泰金控 (2882-TW) 今 (28) 日公告，董事會正式通過 2025 年度盈餘分配案。儘管面對市場波動，國泰金控 2025 年獲利依舊亮眼，董事會決議每股擬配發現金股利 3.5 元，持平去年，股息配發率約 5 成。以今日收盤價 74.7 元計算，現金殖利率達 4.69%。

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國泰金擬配現金股利3.5元持平去年 股息殖利率4.7%。（圖：國泰金控提供）

國泰金控 2025 年全年稅後純益達 1076 億元，雖然受基期影響較前一年度小幅下滑 3%，但仍繳出歷史第三高的優異成績單，全年每股稅後純益 (EPS) 為 7.06 元。


國泰金董事會決議每股擬配發現金股利 3.5 元，發放總金額為 513.42 億元，股息配發率約 49.58%，若以 4/28 收盤價 74.7 元計算，現金殖利率約 4.69%，符合市場預期，此次盈餘分派尚須提請 6 月 12 日股東會承認。

國泰金表示，後續如因買回公司股份、發行海外存託憑證 (GDR) 或其他因素，導致分派股利基準日之流通在外股數有所增減，將依實際狀況調整配息率。


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國泰金董事會現金股利股息配發率

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