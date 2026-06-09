鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (9) 日強彈 1200 點，收復 44000 點關卡，但股匯表現不同調，外資持續賣超並匯出，加上匯市仍在消化昨日的量能，以及出口商積極進場拋匯，帶動全日總成交量放大至 47.46 億美元，創史上第二大量紀錄，新台幣兌美元以 31.618 元作收，貶值 3.8 分，為連四黑，創近三周以來的收盤新低。
新台幣兌美元今天開盤價為 31.56 元，盤中最低來到 31.664 元、貶值 8.4 分。外資連二日大舉賣超台股，今天續提款 917 億元，並積極匯出。不過，出口商擴大拋匯，加上央行出手穩匯，新台幣貶幅逐漸收斂，收在 31.618 元，貶值 3.8 分。
台股昨日大跌 1568 點後，今日又強彈 1201 點，收在 44704.44 點。權王台積電小漲作收，由聯發科、台達電、國巨 * 等權值股領軍上攻。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.16%，韓元續強升 0.76%，新加坡幣升值 0.27%，人民幣升值 0.18%，日元亦小幅走升，而新台幣逆勢貶值 0.12%，與主要亞幣走勢脫鉤。
上周五公布的美國 5 月非農就業報告遠優於市場預期，促使交易員提高對 Fed 進一步升息的預期，帶動美元強升，昨日美元指數略見回落，投資人將焦點轉向美國即將公布的消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 數據，可能影響市場對聯準會 (Fed) 利率政策的預期。
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