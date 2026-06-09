台股今 (9) 日強彈 1200 點，收復 44000 點關卡，但股匯表現不同調，外資持續賣超並匯出，加上匯市仍在消化昨日的量能，以及出口商積極進場拋匯，帶動全日總成交量放大至 47.46 億美元，創史上第二大量紀錄，新台幣兌美元以 31.618 元作收，貶值 3.8 分，為連四黑，創近三周以來的收盤新低。