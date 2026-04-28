鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-28 16:17

台泥 (1101-TW) 旗下台泥儲能宣布，今 (28) 日與 VOLVO 於花蓮吉安啟用首座聯名充儲一體電動車充電站，VOLVO 將台泥自主研發的 EnergyArk 儲能系統導入品牌旗下的車主充電場景。

VOLVO 與台泥儲能聯名充電站透過 EnergyArk 儲能系統，無須申請高壓饋線，即可供應達 720kW 瞬間高功率充電需求降低契約容量費。儲能系統平時於離峰蓄電、尖峰放電，節省充電站電力成本支出。

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台泥儲能推出的電能即商業服務方案，對於場域主來說，不須負擔儲能的高資本投資，即能減少尖峰用電，節省電費的同時，提供全電動車主更優惠的充電費率，實踐 VOLVO 品牌「高效充電，便捷不受限」的承諾。

此套 EnergyARK400 整合超高性能混凝土 UHPC 櫃體、1C 高功率充放電電池組、逆變器，僅占地半個停車位即可達成「客戶電車高功率補能、電網低負載運行」的雙贏體驗。未來亦規劃參與台電電力交易市場，充電站從補能據點，進一步轉化為提升電網韌性的虛擬電廠。