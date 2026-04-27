鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-27 17:19

台泥 (1101-TW) 儲能事業告捷，子公司 Atlante 已與法國大型零售通路 COOP Atlantique 簽署合作協議，將於法國至少 30 個 Hyper U 與 Super U 大賣場據點，部署結合 EnergyArk 水泥儲能系統的超快速充電網路。此外， EnergyArk 水泥儲能櫃核心安全防護技術已正式接獲歐盟專利局核發通知，完成台灣、美國、日本、歐盟四大主要市場的專利佈局。

台泥目前於法國、義大利、葡萄牙、西班牙及瑞士的「充儲一體」簽約案場已突破 200 個，並將透過虛擬電廠技術參與電力浮動電價獲利，進入法國電力 aFRR 交易市場，與全球 28 家能源商同場競逐，啟動「從賣電力設備到賣電力服務」的新商業模式。

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台泥董事長張安平表示，EnergyArk 不只是台泥的產品，它代表台灣的工業技術，有能力直接解決歐洲電網的真實痛點。EnergyArk 滅火機制亦通過德國萊茵 TÜV 實測見證，能有效抑制鋰電池熱失控，為儲能系統安全性樹立國際標竿。

根據國際能源署 (IEA) 資料，歐洲擁有超過 100 萬個公共充電點，規模僅次於大陸位居全球第二，加上歐盟「替代燃料基礎設施法規 (AFIR)」要求主要幹道每 60 公里須設置 150kW 以上快充站，法規驅動需求清晰可期。然而歐洲電網老舊、擴容緩慢，超快充電樁的瞬間大電流正是現有電網最難承受的負載。