欣興首季淨賺50億元改寫13季以來新高 每股純益3.28元
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 今 (28) 日公布最新獲利資訊，2026 年第一 季稅後純益達 50.43 億元，改寫近 13 季來高，季增 42.66%，年增 4.51 倍，單季每股純益達 3.28 元，
欣興 2026 年第一季營收 374.46 億元，毛利率 17.96%，季增 2.19 個 百分點，年增 4.58 個百分點，單季稅後純益 50.43 億元，改寫近 13 季來高，季增 42.66%，年增 4.51 倍，單季每股純益達 3.28 元，
近期載板族群走勢強勁，外資最新報告也指出，ABF 載板市場將面臨嚴重的供應短缺 ，預估 2026 年、2027 年及 2028 年的供應缺口分別將達到 8%、27% 及 35%。
欣興在 2025 年以來分別以發債及辦理現增案進行市場籌資完成，包括以每股 116 元溢價發行 4.6 萬張現增股，同時已完成發行可轉換公司債 40 億元。兩者合計將募集 93.76 億元，今天又決議將發行 GDR 進行海外市場籌資案。
同時，欣興董事會並決議發行 10 萬張現增股爲上限，參與發行海外存託憑證 (GDR) 進行市場籌資。
從事廠區生產自動化擴充的欣興，在 ABF 廠光復廠去年試產認證順暢，放量都是高效率與速度符合客戶期待，配合策略客戶計畫逐步放量，預計 2026 年完成產能擴充。同時，欣興泰國廠也已進入試產，去年第四季客戶認證小量出貨，配合記憶體及遊戲機應用等生產，並規畫泰國進入高階產品的生產。
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