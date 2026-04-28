欣興首季淨賺50億元改寫13季以來新高 每股純益3.28元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-28 18:28

PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 今 (28) 日公布最新獲利資訊，2026 年第一 季稅後純益達 50.43 億元，改寫近 13 季來高，季增 42.66%，年增 4.51 倍，單季每股純益達 3.28 元，

欣興首季淨賺50億元改寫13季以來新高每股純益3.28元。(鉅亨網記者張欽發攝)

欣興 2026 年第一季營收 374.46 億元，毛利率 17.96%，季增 2.19 個 百分點，年增 4.58 個百分點，單季稅後純益 50.43 億元，改寫近 13 季來高，季增 42.66%，年增 4.51 倍，單季每股純益達 3.28 元，

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近期載板族群走勢強勁，外資最新報告也指出，ABF 載板市場將面臨嚴重的供應短缺 ，預估 2026 年、2027 年及 2028 年的供應缺口分別將達到 8%、27% 及 35%。

欣興在 2025 年以來分別以發債及辦理現增案進行市場籌資完成，包括以每股 116 元溢價發行 4.6 萬張現增股，同時已完成發行可轉換公司債 40 億元。兩者合計將募集 93.76 億元，今天又決議將發行 GDR 進行海外市場籌資案。

同時，欣興董事會並決議發行 10 萬張現增股爲上限，參與發行海外存託憑證 (GDR) 進行市場籌資。