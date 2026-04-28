永誠資產管理處 2026-04-28 15:31

2026 報稅新制上路：不是多省多少，而是你資產結構的再定位

2026 年的報稅季即將到來，對多數投資人與納稅義務人而言，這不只是例行公事，而是一年一度重新檢視財務結構的重要時點。隨著基本生活費調升、長照與租金扣除額優化，整體稅制正朝向更精準、更貼近生活現實的方向調整。

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但真正值得關注的，不只是「今年可以少繳多少」，而是這些制度變化，是否幫助你重新思考資產配置與現金流安排。以下整理 2026 年報稅四大變動與實務關鍵，從制度調整中，找到對你最有利的財務路徑。

2026 稅制變動：從減稅邏輯，看懂政策方向

今年的稅制調整邏輯其實相當清晰：在通膨壓力下，透過制度設計強化基本生活保障，並針對特定族群給予更精準的支持。

1. 基本生活費調升至 21.3 萬元

受惠於 CPI 調整，每人基本生活費調高至 21.3 萬元，對於多口之家或扶養負擔重的納稅人來說，這是一項顯著的減稅紅利，當基本生活費總額高於免稅額＋扣除額時，差額部分可直接自所得總額中扣除。

2. 長照扣除額大幅加碼至 18 萬元

因應高齡化社會，長照特別扣除額由 12 萬調升至 18 萬元，此舉對於家有失能長者、需支付長照費用的家庭來說，減輕不少稅負壓力。但需注意此項通常設有排富條款，高所得者需留意適用資格。

3. 居住與育兒負擔精準優化

►租金支出扣除：2026 年起，租金支出轉列特別扣除額，額度調升且適用門檻放寬，對於在外租屋的小資族而言，這比過往的列舉扣除更具吸引力。

►幼兒學前扣除：持續擴大對 6 歲以下幼兒家庭的扶持，降低養育成本。

報稅前準備：資料齊全，效率就是優勢

（圖片來源：財政部國稅局）

在登入系統前，請先確認你手邊有以下這三類東西：

1. 身分認證工具（選一種即可）

►行動自然人憑證：已在手機下載 App 並綁定者。

►手機門號認證： 限本人申辦的門號（不可使用預付卡或企業門號），需關閉 Wi-Fi 使用 4G/5G 訊號。

►戶口名簿戶號 + 查詢碼：可去超商多媒體機（如 7-11 ibon）感應健保卡取得查詢碼。

2. 所得與扣除額單據（若系統資料不全時需補充）

►薪資所得、股利憑單：現在多數已自動匯入，但接案或海外所得建議自備備查。

►列舉扣除額證明：

醫療費：醫院收據（系統查不到的私人診所需自備）。

捐贈收據：慈善團體開立的收據。

房貸利息／租金證明：銀行利息清單或租賃契約（2026 租金扣除優化，務必備齊）。

3. 繳退稅帳戶

►退稅：準備好你的銀行帳號，直接匯入最快。

►繳稅：信用卡（賺回饋）、委託取款帳號或行動支付。

手機報稅成主流：流程簡化，但觀念不能簡化

近年來手機報稅已成為主流方式，整體流程大幅簡化，但越方便的工具，越容易讓人忽略細節。

Step 1. 驗證身分

進入手機報稅頁面，選擇「行動電話認證」。輸入身分證字號、電信業者、手機門號及健保卡卡號。注意驗證時必須關閉 Wi-Fi，使用手機本身的行動網路。

Step 2. 填寫資料

系統會自動帶入你的基本資料。請確認戶籍地址、聯絡電話是否正確。

Step 3. 確認所得與扣除額

系統會顯示今年度你的總所得、免稅額及扣除額（標準或列舉）。尤其在 2026 年，兩個項目特別需要確認，租金支出特別扣除額與長照扣除額是否正確計入。若未顯示，必須進入編修模式手動調整。

Step 4. 稅額計算

系統會自動算出你應繳納稅額或是應退稅額，在此步驟可以選擇股利所得要合併計稅還是分離計稅。

Step 5. 繳退稅設定

繳稅：選擇信用卡、ATM 或行動支付（如 LINE Pay Money、台灣 Pay）。

退稅：輸入銀行帳號。

Step 6. 申報完成

按下執行申報，看到顯示申報成功與收執聯編號才算大功告成！建議截圖保存。

三個容易忽略的報稅關鍵細節

租金與房貸利息只能擇一申報。雖然系統通常會自動選擇較有利方案，但若資料不完整，仍可能影響結果。 海外所得門檻。若年度海外所得超過 100 萬元，需進一步檢視是否納入基本所得額申報範圍，這在美股與境外基金投資日益普及的情況下，越來越重要。 報稅時間點。提早申報不只是完成任務，更影響資金調度。通常 5 月初完成申報者，可在 7 月底取得第一批退稅，對現金流安排更具彈性。

報稅不只是結算，而是資產策略的起點

多數人看待報稅，是在計算今年多繳或少繳多少，但從資產管理的角度來看，報稅更像是一面鏡子，反映你整體財務結構的效率。

稅制的優化，確實能帶來短期減負，但真正拉開差距的，從來不是節省了多少稅，而是你的資產是否具備持續成長的能力，以及在不同制度下的適應彈性。

簡單來說，稅可以規劃，但結構才決定結果。在 2026 報稅季來臨之前，不妨花一點時間，重新檢視你的資產配置與現金流安排，因為這才是影響未來 5 到 10 年財務走向的關鍵。

(撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

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