永誠資產管理處 2026-06-12 17:43

SpaceX 6/12 IPO，從募資資料與加密貨幣市場觀察蜜月行情

SpaceX IPO 前的最後一輪公開募資，認購價為 135 元對應 IPO 後 1.75 兆市值 本次公開募資，給一般投資人的可參與比例達 20%，是一般 IPO 的 2 倍，籌碼加速分散，沒有閉鎖期的可交易股份比往常多，不過持股結構還是算很集中，流通性有限，首日預期大漲大跌! 加密貨幣 Pre-IPO Market 的價格發現，如下圖，市場共識落在首日收盤市值 2.3 兆、175 元

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從上圖來看，左側為 polymarket 的 IPO 首日市值的事件交易，剛好越過 50% 隱含機率的兩個離散事件，其條件就大約是市場共識的首日市值上下限。

上右圖是幣安交易所，直接性的交易 SpaceX 的合約 (非現股)，價格也與上述市值共識呼應，並沒有分歧，這兩個數據累積真金白銀，邏輯上可以做為事前預期的參考!

加上近現代的籌碼型態，多次提及美股大漲 / 大跌當日不逆勢的觀點，過往適用於財報公布、系統性風險的利多大漲 / 利空大跌，市值 2 兆等級 (比台積電還大一些) 巨型獨角獸 IPO，歷史前所未見，但本中心認為資金流向的觀點與投資心理雷同，理應可以延伸解讀。看好 6/12 首日維持漲勢作收。

股市兩週內的資金效應: 超額認購的資金回流 vs 快速納入指數的排擠

2 兆市值的 SpaceX 上市後，首當其衝面對到的就是各種事件的時序計算:

◆閉鎖期: 與過往常見 IPO 不同，市值過大避免動盪劇烈，因此特別設計公司營運表現掛鉤的分階段解禁，並且高層主管閉鎖期更常，如 Elon Musk 面對最長達 1 年的持股閉鎖期，信心宣示短期不賣股。因此本次 IPO 的閉鎖期的時序計算與波動影響，意義相對不大 (但首次賣股仍會有賣壓情緒)

◆納入 Nasdaq 100 指數成分股: 已經量身打造快速納入規則，15 個交易日，7/6 預計生效，初期權重預估約 0.6~0.7% 的佔比，後續常規權重調整，預期將再度調高。因此 6/12~7/6，可能出現賣指數股票 (大型科技股)，提前買入 SpaceX 試圖吃豆腐，形成部分排擠效應。

◆而牽涉約 20 兆資金規模的 S&P 500 ，不同意更改規則進行快速納入，因此預期年底才正式納入。9~10 月可能還有一波納入指數的排擠效應，不過距離現在仍遠，可先忽略。

◆6/11、6/12 資金活水回流: 本次認購資金，約為總募資供給量的 4 倍，因此沒有分配到 IPO 股票的部分資金，視各券商不同，根據實際研調，6/11、6/12 陸續確定股份分配情形，並退回未參與到 IPO 的超額認購資金，這也將是短期美股資金活水

小結:

總歸而言，美股的前日漲跌與資金風向，以被動買賣超的程式單，嚴重影響隔日亞股表現，更尤其當前台股的投信因 00403A、00405A 兩檔主動 ETF，募資後破發，淨申購放緩的內資乏力浮現，外資的買賣更顯得重要! 綜合近期川普 TACO 但 AI 外部融資訊息頻傳的消息疊加，看好短期利多與買盤，延續至 6/15，但後續壓回的理由也充分，下一個可能製造利空覆蓋或製造不確定性的事件是 6/17 BOJ(預期升息)、6/18 FOMC 的記者會 (華許首次以主席身分發言)。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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