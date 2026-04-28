鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-28 15:10

美股近期頻創新高，但一項由「股神」巴菲特推崇的關鍵估值指標卻已拉響警報。

截至 4 月下旬，「巴菲特指標」(即美股總市值與 GDP 之比) 已飆升至 227% 的歷史高點，遠超過巴菲特當年劃定的 200%「玩火」紅線，顯示市場估值處於極度泡沫狀態。

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「巴菲特指標」指標曾在 2000 年網路泡沫和 2008 年金融危機前精準預警，如今的高位運作也預示著潛在的投資風險正在急劇累積。

與此同時，巴菲特的實際行動也印證市場的危險性。波克夏海瑟威公司的最新現金儲備創下超過 3800 億美元的歷史紀錄，這種極度謹慎的姿態無疑給狂熱的市場澆了一盆冷水。

然而，儘管警報長鳴，美股市場卻並未立即崩盤。今年以來，在經歷 2、3 月約 10% 的回檔後，市場迅速走出 V 型反轉，那斯達克本月迄今更漲逾 15%，收復全部失地，並續創歷史新高。

專家指出，這種背離主要源自於美股市場結構的深刻變化。目前，美股市值排名前十大公司的總市值突破 27 兆美元，佔比超過 30%，市場深度捆綁在「科技七巨頭」身上。

在機構投資者高度抱團的影響下，這些巨頭股價屢創新高，強行拉動大盤，造成了市場整體的「虛高」繁榮，在一定程度上弱化了傳統估值指標的參考價值。

支撐科技巨頭股價的核心邏輯，一方面源自其營收和淨利的持續高成長，另一方面則來自全球資金對其的重度抱團，但這種脆弱的平衡即將面臨嚴峻考驗。

隨著微軟、谷歌、Meta、亞馬遜及蘋果等巨頭財報的密集公布，市場走向將取決於業績與估值的匹配度。若業績成長無法持續超出預期，或其高昂估值缺乏堅實的利潤支撐，泡沫隨時可能破裂。屆時，失靈的「巴菲特指標」恐將再次顯靈，股市面臨大幅波動的風險將一觸即發。