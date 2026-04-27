鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-28 07:30

《MarketWatch》報導，在市場面臨關鍵分歧時，價格「做不到什麼」，往往與「做得到什麼」一樣重要，甚至更能指引未來走勢。

最活躍的 7 月期布蘭特原油 (Brent) 期貨周一 (27 日) 收盤重返每桶 100 美元之上，為近三周來首次，主要因美伊和平談判似乎陷入僵局，引發市場對供應短缺恐延長的擔憂。

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儘管 100 美元可被視為具心理意義的重要關卡——所謂的「整數關卡」——但技術分析師不太會將此次上漲視為真正突破，因為從技術圖表來看，103 美元才是更關鍵水位。原因在於，自 3 月 23 日 7 月期布蘭特原油首次跌破該價位後，多次嘗試都未能重新站上 103 美元。

根據 FactSet 數據，自 3 月 23 日以來，該期貨共有 7 次盤中高點突破 101 美元，其中最高為 3 月 31 日的 102.77 美元。周一盤中一度觸及 102.63 美元，隨後漲幅收斂至約 2.5%，最終收在 101.69 美元。

在未能突破 103 美元之前，目前價格走勢在技術上仍屬整理階段，且回測近期區間低點的可能性仍高。自 3 月 24 日以來，價格大致在 90 至 100 美元之間波動，4 月 17 日曾短暫下探至略高於 83 美元。

此外，布蘭特原油的技術指標也未能重新進入「超買」區域。在 3 月 23 日之前，當價格位於 100 美元以上時，其相對強弱指數 (RSI) 曾高於 70(超買門檻)。但此後 RSI 一直維持在 60 以下，部分技術分析人士視為動能轉弱的訊號。

周一午盤，RSI 約為 59.60。而在 3 月 16 日當天布蘭特原油收在 100 美元上方時，RSI 為 71.28。