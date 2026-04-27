鉅亨網編譯許家華 2026-04-28 06:10

（圖：REUTERS/TPG）

半導體類股當日一度逼近 3 月 30 日以來最大跌幅，高通 (QCOM-US) 早盤強勢上漲後快速反轉，拖累整體族群表現。追蹤產業的 VanEck 半導體 ETF (SMH-US) 盤中下跌約 1%，反映市場情緒轉趨保守，但最終跌幅收斂至 0.04%。

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儘管現貨市場走弱，衍生性商品市場卻出現明顯分歧。當日最大交易之一為一筆約 220 萬美元的買權操作，投資人買入 2,168 口輝達履約價 210 美元、5 月 15 日到期的平值買權。該交易押注這家 AI 晶片龍頭股價在短期內持續上漲。輝達股價此前剛觸及 212.65 美元歷史新高，使相關期權具備進一步槓桿上行潛力。

整體期權數據亦顯示市場偏多情緒。輝達買權交易量為賣權的兩倍以上，且買權權利金占總交易金額超過 80%。在財報公布前約一個月，該股隱含波動率仍略低於 SMH，意味市場對未來價格波動的定價仍相對保守，為多頭提供布局空間。

另一方面，英特爾期權市場同樣出現強勁看多訊號。在股價自上月低點大幅反彈約 100% 後，買權交易量與權利金仍持續領先賣權，顯示多頭動能未見明顯降溫。

其中一筆具代表性的交易為不對稱買權價差策略。交易者賣出 3,000 口履約價 60 美元、6 月 18 日到期的買權，同時買入 10,000 口相同到期日、履約價 95 美元的買權。該策略在股價未達 108 美元前將面臨虧損，但若股價大幅上行或波動率進一步擴大，買入的高履約價買權價值可能快速放大。

市場分析指出，此類結構通常出現在投資人預期股價可能出現劇烈波動的情境，尤其是在散戶資金大量湧入時更為常見。近期 AI 題材持續吸引資金關注，也提高相關個股波動性。