鉅亨網新聞中心 2026-04-27 14:17

受惠於優於預期的第一季財報與強勁財測，英特爾 (INTC-US) 股價上週五 (24 日) 一度大漲 28%，衝上 85.22 美元歷史新高，收在 82.57 美元。這波強勢反彈不僅震撼市場，也讓持有近 10% 股份的川普政府帳面獲利大增，成為英特爾這場復甦行情中的最大贏家，凸顯美國政府在半導體戰略布局中的深度參與。

根據回溯資料，川普政府自去年 8 月宣布入股英特爾以來，以約 89 億美元的初始資金購入了 4.333 億股。隨著英特爾股價在上週五的爆發性成長，這筆投資的帳面價值已翻倍增至 360 億美元，帳面獲利高達約 270 億美元。

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若計入政府擁有的認股權證，即有權以每股 20 美元的低價再增持 5% 的普通股，美國政府在英特爾的投資布局與潛在獲益將更加可觀。

英特爾股價今年以來已累計上漲 118%，自川普政府投資以來漲幅更是逼近 250%。

華爾街分析師普遍將此成績視為英特爾復甦之路的重要里程碑。花旗分析師 Atif Malik 在最新報告中將英特爾評級由「中性」上調至「買入」，並看好人工智慧（AI）驅動的 CPU 需求將持續改善，進而提振未來幾年的銷售表現。

專家指出，英特爾的成功，展現了川普政府對國家安全至關重要產業進行精準投資的成效。Pepperstone 高級研究策略師 Michael Brown 分析，這筆投資的成功極可能成為政府未來入股其他戰略性產業的理由，雖然市場亦有部分聲音擔憂總統背書可能導致企業承擔過高風險。