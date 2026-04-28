鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-28 11:05

獲外界高度關注的台北車站商場 ROT 標案，經營權招標案結果於今 (28) 日出爐，台鐵公司宣布，新光三越為最優先申請人，將可獲得 15 年經營權。後續台鐵將依規定進行議約及簽約作業，甄審結果可至財政部促進民間參與公共建設資訊網及台鐵公司官網查詢。

台北車站因位五鐵共構的交通樞紐 (高鐵、台鐵、北捷、桃捷、國道轉運站)，每日人潮平均約 60 萬人次，加上鄰近台北雙子星大樓，台鐵對此次招標案，預期新廠商營運商機可期，期盼為台鐵帶來穩定的獲利商機。

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台鐵資產開發處指出，此次甄審委員會於本 (4) 月 22 日召開「台北車站大樓 G+2、G+1、U-1 層增建、改建、修建及營運移轉案」，辦理綜合評審作業，經 8 家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，評審結果最優申請人為「新光三越百貨股份有限公司」，後續台鐵將依規定與最優申請人進行議約及簽約作業，甄審結果可至財政部促進民間參與公共建設資訊網。

台鐵表示，此次綜合評審同時評定次優申請人為「微風廣場實業股份有限公司」，如與最優申請人無法完成議 (簽) 約，得通知次優申請人遞補議約。