鉅亨網編輯林羿君 2026-04-27 05:20

隨著美股指數一再刷新歷史新高，部分投資人開始更加重視一句華爾街老話：「能避險時就避險，而不是非避不可時才行動。」

近幾週，投資人在科技股財報公布前大舉買入買權（calls），目前財報顯示獲利強勁且展望樂觀，這讓選擇權市場的情緒從對崩盤的擔憂轉向對漲勢的追逐。

‌



然而，伊朗戰爭已進入第 9 週，持續壓縮原油供應，並威脅推升全球通膨壓力。一些華爾街策略師認為，現在或許正是重新建立保險部位的好時機，無論是針對股票本身的避險，或是防範利率進一步走高的更廣泛保護。

瑞銀集團策略師 Kieran Diamond 在報告中指出，隨著伊朗地緣政治溢價回落，重新建構避險部位顯得更具吸引力，他傾向買入股票賣權價差（put spreads）而非 VIX 波動率指數的買權價差。

他認為即便股市接近歷史高點，波動率仍有支撐，反映出市場對不確定性的疑慮；；此外，相較於波動率避險，股票下行部位具備更佳的「凸性」（convexity），意即一旦回歸避險環境，股價下跌的劇烈程度可能超過 VIX 指數的噴發速度。

市場上方最大的陰影，仍是原油供應收緊可能推高從燃料、食品到塑膠等各類成本。更高的通膨風險，意味著利率可能維持高檔更久，這被視為未來一旦市場焦點從財報轉移後，可能引爆股市回調的關鍵因素。

Lombard Odier Investment Managers 總體研究主管 Florian Ielpo 表示：「接下來股市的核心風險，已不再是突發新聞衝擊，而是更長時間的利率重新定價。」

他指出，美國成長股與科技股的輪動行情，只要財報仍具支撐就能持續，但若油價推動的通膨使實質殖利率維持高位甚至進一步上升，這種行情就會變得脆弱。

不只是股票市場，利率市場的部位也已發生轉變，帶來新的避險機會。在美國與以色列、伊朗達成停火後，投資人如今正更積極賣出利率波動率。

TD Securities 美國利率策略師 Jan Nevruzi 表示：「雖然還沒回到 1 月時做空波動率交易最受歡迎的低點水準，但我們已經非常快速地回到了那樣的市場環境。」他指的是市場對一年後長天期利率交換曲線位置的押注工具定價。

目前交易員更傾向利用 30 年期交換選擇權拋售波動率，使得規避長端利率上升的避險成本較 3 月時更為低廉。

對於追求多元化投資組合的操盤手而言，利率波動率避險可能比單純增持股票賣權更有意義。Ielpo 指出，做多利率波動率能更直接應對重創成長股估值的「利率衝擊」，且當市場賣壓是由殖利率攀升而非單純風險情緒主導時，其分散風險的效果更佳。

短期來看，股票投資人仍聚焦科技股財報，下週包括 Alphabet、Meta、微軟與亞馬遜四大科技巨頭都將公布業績。之後，伊朗、油價與通膨可能重新成為市場主線。