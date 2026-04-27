斥資千萬購GPU！65歲明台產險AI轉骨 矢持健一郎下半年用LLM喚醒「沉睡紙本」數據 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-27 16:53

深耕台灣 65 年的明台產險，今（27）日正式揭示下階段發展藍圖，董事長矢持健一郎宣布啟動以 AI 轉型、數位深化與永續治理為核心的三軸驅動策略。他強調，將建立以 AI 生成初稿、人類負責決策的協同模式，並預計於 2026 年下半年透過專屬 GPU 地端大型語言模型（LLM）算力，將大量紙本資料轉化為風險分析數據。面對變動的經營環境，明台產險將結合日系母集團 MS&AD 的國際資源，致力成為台灣最值得信賴且最具溫度的國際產物保險公司。

斥資千萬購GPU！65歲明台產險靠AI轉骨 矢持健一郎下半年用LLM喚醒「沉睡紙本」數據。 (鉅亨網記者張韶雯攝)

明台產險於今（27）日慶祝成立 65 週年，這是董事長矢持健一郎上任後的首度公開亮相。他在致詞時強調，65 週年不僅是企業發展的重要里程碑，更象徵公司在台灣長期深耕所累積的信任與責任。為因應 AI 時代帶來的產業變革，明台產險近年積極推動數位轉型，目標是透過活用數位技術，為社會大眾提供最佳的風險解決方案。

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在技術佈局與算力投資上，矢持健一郎透露，公司已斥資採購專屬 GPU，預計在 2026 年建立地端 LLM 算力。這項投資的核心目的在於喚醒過去數十年來沉睡在紙本檔案中的珍貴資料，將其數位化並轉化為支援 AI 風險分析的關鍵數據。透過這種方式，明台產險能更精準進行風險評估，進一步深化數位經營的厚度。

針對人才招募與 AI 應用現況，明台產險數位科技部部長劉振寧於訪談中特別提到，目前產險業對於具備 AI 與數據科學背景的人才需求若渴，甚至會鎖定台大等名校的跨領域背景人才。這些新進人才不僅具備程式開發能力，更能在資訊應用與數據分析上，協助將傳統保險業務與新技術接軌。他坦言，雖然初期這類具備專業領域知識又懂 AI 的斜槓人才並不好找，招募期甚至長達 3 個月，但明台仍堅持引進這類技術力量。

除了技術層面的提升，明台產險也積極強化客戶體驗。2026 年啟動的業務架構分析專案，引入國際顧問優化從投保到理賠的整體流程。目前的數位實績已相當顯著，包含客服語音轉文字（STT）準確率達 96%，以及能縮短 6 天作業期的農險理賠快易通，充分展現數位技術與普惠金融的結合。

在商品創新上，明台產險發揮日系集團背景優勢，領先業界推出多項情境化保單。例如與 Uber Eats 合作的全台首張外送員第三人責任保險，目前已保障數萬名第一線工作者，並榮獲 2025 年 TSAA 台灣永續行動獎金級肯定。同時，針對運動產業發展，明台也推出首張運動員專屬保險，涵蓋高風險競技與薪資補償，至今已守護超過 194,540 名運動員。