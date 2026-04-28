鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-28 20:31

金管會今 (28) 日宣布修正「投資型保險投資管理辦法」及「投資型保險專設帳簿保管機構及投資標的應注意事項」。本次修法核心在於確保投資型保險標的的穩健性，除了考量實務作業刪除冗餘規定外，更明令禁止連結具損失吸收能力 (TLAC) 的債券，擴大對非投資等級及新興市場債券基金的認定範圍，把主動式 ETF 等新型態商品納入，未來不論名稱為何，只要實質投資比例達標即納入限額控管，以維護保戶權益。

投資型保單新規：禁連結TLAC債券 強化高風險債券基金限額控管。(鉅亨網資料照)

此次法規修正共有三大重點，保險局副局長蔡火炎說明，為落實監理一致性，明定投資型保險標的不得包含具損失吸收能力債券 (TLAC 債券)，由於 TLAC 債券與一般債券風險性質不同，目前證券商及信託業已限制非專業投資人投資此類標的。不過，經盤查，目前並無業者連結此類債券，因此對現行商品設計暫無影響，主要是為了預防未來潛在風險。

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其次，擴大非投資等級及新興市場債券基金之限額規範。蔡火炎說明，以往只用名稱來判定，但現在基金產品愈來愈多，除了原有的債券型基金外，主動式 ETF、境內外 ETF 及指數型基金也都要納管。

凡是基金投資於非投資等級債券或新興市場債券之金額 (或成分權重)，達基金淨值 (或標的指數權重)60% 以上者，即受限額規範。

蔡火炎補充，類全委保單合計投資比例上限維持 20% 不變，其中非投資等級債券訴求之基金比例上限不超過 10%。至於保戶自己選標的的一般保單，則維持過去一貫的禁令，依然不開放連結這些高風險債券基金。

第三，修正「投資型保險投資管理辦法」第 14 條，刪除關於「國內證券交易市場交易之指數股票型基金」的排除條款。蔡火炎解釋，依據現行法規，國內所有投信基金 (含 ETF) 均須經主管機關核准或申報生效，原先的但書規定在實務上已無必要，因此予以刪除以符合現狀。