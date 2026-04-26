鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-26 19:50

白宮記者協會年度晚宴在美東時間周六 (25 日) 突發安全事件，美國總統川普在隨後的記者會上表示，這起事件「完全令人震驚」。他在記者會上談到當天發生在白宮新聞簡報室的突發狀況，並對事件性質做出初步判斷。

川普透露，一名攜帶多件武器的嫌犯試圖闖入安全檢查站，並被特勤局人員制服。針對事件是否與美伊戰事有關，川普明確稱「我不這麼認為」，推測為「孤狼」事件，但目前調查仍在進行中。

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川普還提到一名執法人員中彈的情況，稱因該人員身著防彈衣，目前狀況良好，並已與其通話確認安全。

現場畫面顯示，槍響瞬間引發混亂。川普妻子梅蘭妮亞迅速蹲下鑽到桌底躲避，副總統范斯則在保全人員強行拖曳下迅速撤離，而川普在被護送離開時也曾一度跌倒，一連串動作被鏡頭捕捉後，引發美國網友熱議，焦點集中在為何范斯被優先撤離等議題。

這場晚宴是川普就任以來首次出席活動，外界原本視其為緩和政媒關係的契機，卻因突發事件戛然而止。

據悉，晚宴舉辦地點 (圖: shutterstock) 具有特殊歷史意義。1981 年，美國前總統雷根曾在此遇刺重傷。

時隔 40 多年，同一地點再度發生針對現任總統的安全威脅，這一巧合在美國輿論中引發了廣泛關注和討論。

根據現場記者敘述，槍擊來得猝不及防，晚宴開始僅五分鐘左右，特勤局人員便衝上舞台，宴會廳內傳出多聲槍響，逾兩千名賓客紛紛躲到餐桌下。