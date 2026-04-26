優等生為何變槍手？揭秘白宮槍擊案主謀：加州理工畢業學霸師 鄰居眼中的模範青年

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-26 22:30

美東時間上周六 (25 日) 晚上，白宮記者協會年度晚宴在華盛頓希爾頓飯店舉行，但開場僅五分鐘後突遭變故，一名男子攜帶包括霰彈槍在內的多種武器試圖強闖安檢關卡，並被特勤局特工當場制服。

優等生為何變槍手？揭秘白宮槍擊案主謀：加州理工畢業學霸 鄰居眼中模範青年(圖:shutterstock)

在這場驚心動魄的「首秀」中，美國總統川普及其夫人梅蘭妮亞在特工護送下緊急疏散，一名特勤局特工因身穿防彈背心倖免於難。這起未遂攻擊不僅打斷這場被視為政媒關係「破冰」的晚宴，也將美國日益緊張的安保局勢推向風口浪尖。

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美國執法部門確認，31 歲槍手 Cole Tomas Allen 已被捕。令人意外的是，這位居住在洛杉磯托倫斯市的兼職教師和獨立遊戲開發者，在鄰居裡眼中竟是「模範青年」。

加州州立大學多明格斯山分校的教授 Bin Tang 回憶，Allen 曾是課堂上坐在第一排的優等生，個性溫和安靜。他在 2017 年畢業於加州理工學院，去年剛獲得電腦科學碩士學位，並在家教機構 C2 Education 獲評「月度最佳教師」。

然而，這樣一位履歷光鮮的年輕人卻在周六晚間試圖闖入戒備森嚴的白宮記者協會晚宴現場。

消息人士透露，Allen 向執法部門承認其目標是川普政府的官員，但未明確指認川普本人。

華盛頓特區聯邦檢察官 Jeanine Pirro 上周六表示，槍手已被指控在暴力犯罪中使用槍支和襲擊聯邦官員兩項罪名，並將面臨更多指控。

值得注意的是，這並非川普首次經歷槍擊威脅，2024 年 7 月他在賓州競選集會時右耳曾被子彈擦傷，而這場晚宴舉辦地華盛頓希爾頓酒店，正是 1981 年美國總統雷根遇刺重傷的舊址，這場歷史巧合為事件增添了幾分宿命感。

這場原本旨在緩和關係的晚宴被迫中斷，川普堅持在未來 30 天內重新安排。

作為川普重返白宮後的首次出席，這場「首秀」的夭折頗具諷刺意味。晚宴前夕，飯店外圍已聚集抗議者，而內部保全雖集中在宴會廳，卻未能阻止一名住客攜帶重型武器突破防線。

美國特勤局局長 Sean Curran 本月初曾向國會表示，威脅顯著增加且資源不足，這次事件無疑加劇了外界對該局應對能力的審視。

此次安全危機發生在美國國內政治經濟局勢微妙的節點。距 2026 年期中大選僅剩半年，受地緣局勢影響，美國國內油價飆升，經濟面臨嚴峻考驗。多項民調顯示，川普的不支持率已上升至第二任期新高。

根據《紐約時報》統計的民調平均數據顯示，川普的淨支持率跌至 - 19%，經濟與通膨議題的支持率分別僅 34% 和 28%。