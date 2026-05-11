鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-11 11:21

三五族磊晶廠全新 (2455-TW) 因 4 月營收達 3.19 億元、月增 2.36%、年增 37.75%，寫下同期新高，今年 1-4 月累計營收為 12.77 億元，年增 24.68%。受惠於光電子業績持續貢獻營收，也激勵全新今 (11) 日雖遭關禁閉，股價仍開高走高，盤中大漲逾 6.8%。

全新今 (2026) 年受惠具成長潛力的光電子領域挹注，加上全 AI 資料中心建置熱潮及光通訊技術世代更迭，法人估今年全新光電產品營收有望繳出高雙位數成長，全新目前在電子領域業務動能持續升溫，4 月營收占比更達 27%，較第 1 季的 25.1% 占比更佳。

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在產品線部分，全新今年客戶在發射端需求部分，在 CW Laser 發射端需求旺盛，公司預期有望較去 (2025) 年呈現倍數成長，接收端 800G 產品今年出貨估將呈 3 位數成長，1.6T 產品也已完成驗證並進入量產，公司目前積極新增客戶以擴大市占。