〈焦點股〉統新Q1財報三率三升 量增價揚攻上漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊股統新 (6426-TW) 今 (2026) 年第 1 季財報呈現三率齊升，稅後純益 2,845 萬元、季增近 147%，較去年同期轉虧為盈，EPS 為 0.74 元創近 3 年多以來單季新高。統新今 (8) 日股價開低走高，盤中在大單持續敲進下，股價拉到漲停價 262 元，盤中成交量暫報 5,800 張以上，較昨 (8) 日成交量增加超過 2 倍以上。
統新首季累計營收達 1.54 億元、季增 10.29%、年增 56.1%；毛利率為 39.46%、季增 3.4 個百分比、年增 23.9 百分比；營益率 12.52%、季增 6.5 個百分比、年增 40.6 個百分比；淨利率為 18.44%、季增 10.1 百分比、年增 40.3 個百分比。
統新目前產品及技術涵蓋高密度波長多工器 (DWDM) 濾光片、光收發器相關濾光片、精密光學鍍膜及衛星雷射通訊濾光片等，近日受惠美國低軌衛星通訊市場持續火熱，帶動整體接單與出貨表現回溫。
統新因客戶對濾光片拉貨力道明顯增強，加上目前訂單能見度維持高檔，公司看好第 2 季營收可望延續成長走勢。公司也表示，今 (2026) 年成長主軸則聚焦雲端市場與美國 BEAD 通訊基礎建設兩大動能。
法人表示，近期美國光通訊大廠 Lumentum 及大規模雲端服務商對其光學組件的需求正在加速成長，目前訂單量已可見到 2028 年，且目前看不到需求見頂跡象，台灣光通訊廠隨著需求放大，有望持續受惠訂單續增挹注業績增長。
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