台股今 (24) 日創下史上第五大漲點 1,218 點，收在 38,932 點，只差臨門一腳攻上 3 萬 9 千點大關，三大法人全站買方，其中，外資回頭買超，並敲進跌深的衛星概念股，如華通與耀華，合計加碼 4.5 萬張，但持續減碼傳產股，包括中鋼、台玻與台泥。