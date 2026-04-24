鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (24) 日創下史上第五大漲點 1,218 點，收在 38,932 點，只差臨門一腳攻上 3 萬 9 千點大關，三大法人全站買方，其中，外資回頭買超，並敲進跌深的衛星概念股，如華通與耀華，合計加碼 4.5 萬張，但持續減碼傳產股，包括中鋼、台玻與台泥。
三大法人合計買超 545.87 億元，外資轉買 439.08 億元，投信買超 18 億元，呈現連 4 買，自營商買超 88.78 億元，同步由賣轉買；台指期方面，外資減碼空單 3,394 口，未平倉空單口數降至 40,633 口。
外資買超瞄準主動式 ETF 以及跌深電子股，主動群益科技創新 (00992A-TW) 張數高達 3.7 萬張，為外資買超張數第一名，同時青睞近期跌深的華通 (2313-TW) 與耀華 (2367-TW)，兩者合計加碼 4.5 萬張，其他如台新新光金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW) 也都獲加碼。
外資賣超則大幅調節傳產股與面板雙虎，包括中鋼 (2002-TW)、台玻 (1802-TW)、台泥 (1101-TW)，三檔合計提款約 6 萬張，同時也減碼群創 (3481-TW) 與友達 (2409-TW)，共計調節 3.3 萬張。
投信與自營商也與外資同步提款面板族群，投信調節群創 4000 張，自營商也減碼群創與友達共 4700 張。
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