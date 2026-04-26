鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-26 09:20

上市櫃公司 5、6 月股東會旺季即將到來，全台超過 500 萬名的金融股股東正屏息以待，2026 年各大金控與銀行為了感謝股東支持，紛紛祭出「高顏值」與「極實用」的紀念品。從人氣貼圖 IP 聯名的餐具，到名牌琉璃工藝品，今年的金融股紀念品依舊百花齊放，誠意滿滿。

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股東會紀念品亮點：琉璃大戰咖波 居家實用成主流

今年最受市場矚目的莫過於中信金 (2891-TW) 與華南金 (2880-TW) 的龍爭虎鬥。適逢中國信託成立 60 周年，中信金紀念品走精緻高端路線，祭出「琉璃工房 - 牡丹花開碗盤組」，以高品質工藝搶攻存股族的心，零股股東也可領取，中信金目前擁有約 58 萬名股東。

擁有 49 萬名股東的華南金，則延續去年的超人氣策略，再次攜手插畫家推出「咖波聯名限定雙盤組」，預期將掀起一波兌換熱潮，今年股東會於 6 月 18 日召開，零股股東需親自出席股東會或以電子方式行使表決權，才能領取本次紀念品。

今年金控數少了一間，重新更名掛牌後的台新新光金 (2887-TW) 迎來合併後首場股東常會，目前擁有約 73 萬名股東，回顧台新金歷年紀念品，包括方形密封易撥罐、不銹鋼玻璃調味罐、時尚保溫提袋等，今年延續實用風的居家小物「多用途矽膠隔熱餐墊二入組」，股東常會將於 6 月 12 日盛大登場。

台新新光金提供

凱基金 (2883-TW) 今年股東常會於 6 月 12 日召開，本次股東會紀念品將送出「彩繪花鳥筷 (6 雙) 組」，由於其 2022 年送出「花鳥彩繪故宮碗」掀起市場轟動，吸引不少股民大排長龍搶領，今年的花鳥筷也被視為延伸搭配禮品，而過去幾年發放的電動研磨器、超真空不銹鋼晶鑽杯、經典野餐墊也獲得股民青睞。

永豐幸福毯。(圖 / 永豐金控提供)