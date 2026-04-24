鉅亨網新聞中心 2026-04-25 07:00

美國政府推出的高價移民「金卡」計畫推行進展遠低於預期。川普去年提出並由政府啟動的該計畫，原本被寄望成為吸引全球富裕人士資金的新工具，但最新披露顯示，截至目前僅有一人獲得批准，與官方早前宣稱的龐大收入目標形成鮮明對比。

根據美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 在國會眾議院聽證會上的說法，雖然目前批准人數僅一人，但仍有「數百名申請者」正在等待審核。他強調，由於計畫剛啟動，審批流程刻意保持高度嚴格，以確保制度完善。

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該「金卡」計畫最早於 2025 年 2 月由川普提出，並於同年 9 月透過行政命令正式設立，12 月開始受理申請。計畫主打針對「具有非凡能力並願意支持美國」的外籍人士，提供被稱為「加強版綠卡」的快速居留通道。

根據制度設計，申請者需向美國財政部繳納至少 100 萬美元，或由企業出資 200 萬美元，另須支付 1% 的年度維護費及 1.5 萬美元的國土安全相關費用，並接受嚴格的背景審查與資金來源審核。整體成本加總後，實際門檻遠高於最初宣稱的 500 萬美元定價框架，也被外界視為全球最昂貴的移民方案之一。

川普在去年推動該政策時曾表示，「金卡」計畫有望迅速帶來超過 1000 億美元的收入，並將用於減稅、促進經濟成長及償還國債。然而從目前進度來看，實際收入與預期差距極大，計畫效果仍待觀察。

此外，外界亦關注該政策背後的財政動機。近年美國經濟成長速度長期落後於國債擴張，財政赤字持續攀升。在此背景下，透過吸引高資產人士資金流入，被視為政府嘗試開拓的替代財源之一。不過，有評論認為，此舉帶有明顯「以移民換資金」的色彩，可能引發公平性與國安審查的爭議。

政策執行層面亦面臨挑戰。由於審核程序涉及多個部門，包括財政與國土安全機構，加上需進行深入的資金來源與背景調查，整體流程時間較長。部分分析認為，即使後續申請數量增加，實際核准速度仍可能受到制度複雜度限制。