鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-24 21:38

美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 周五 (24 日) 在記者會上抱怨，保持荷姆茲海峽暢通不該是美國的責任，他還針對盟友長期依賴美國軍事保護的現象發出嚴厲批評，聲稱歐洲與亞洲盟友「搭便車」的時代已經結束。

他說：「幾十年來，歐洲和亞洲一直受益於我們的保護，但搭便車的時代已經結束了。」「美國和自由世界需要有能力、忠誠的盟友。」

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赫格塞斯指出，歐亞各國數十年來一直受益於美國的保護，但在當前荷姆茲海峽因戰爭關閉、全球能源價格大幅飆升的關鍵時刻，卻未能提供實質幫助。他重申，結盟關係必須是雙向的，而非美國單方面的義務。

自美國與以色列於 2 月底對伊朗發動戰爭以來，這一關鍵航道就因伊朗的反抗與威脅而陷入中斷。儘管英國與法國等國正在討論組建防禦性海軍部隊，但多數國家在戰火持續下仍對派遣船艦持觀望態度。

赫格塞斯對此表示，維持荷姆茲海峽暢通不應僅是美國的責任，且歐洲與亞洲對該地區石油與天然氣的依賴程度遠高於美國。他諷刺地將目前的能源局勢，描述為一場前往德州採購美油的「全球康加舞隊」，並批評盟友與其在歐洲召開「花哨且愚蠢」的會議，不如實際派船採取行動。