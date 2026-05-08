鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-08 14:30

中東地區脆弱的停火協議周五 (8 日) 面臨嚴峻挑戰。阿拉伯聯合大公國 (UAE) 通報遭到無人機與飛彈襲擊，而在此數小時前，美軍剛在荷姆茲海峽攔截了伊朗對其三艘海軍艦艇的攻擊，並對伊朗軍事設施展開報復性反擊。

伊朗戰爭停火協議面臨嚴峻考驗 阿聯通報遭無人機與飛彈襲擊(圖:shutterstock)

根據阿聯國防部消息，其防空系統成功攔截了攻擊，目前尚無境內財產損失或人員傷亡的即期報告。阿聯當局已提醒居民切勿靠近、拍攝或觸摸任何墜落的攔截碎片。

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與此同時，美國中央司令部表示，美軍在周四晚間攔截了伊朗「未受挑釁的攻擊」，且雖然沒有美軍艦艇被擊中，但美軍隨即對伊朗境內負責攻擊的軍事基地進行了自衛性質的打擊。

美國總統川普在與記者的通話中，對此次交火表現出輕描淡寫的態度，稱對伊朗的報復性打擊僅是「愛的輕拍」(love tap)。他堅稱自 4 月 8 日以來達成的停火協議依然有效，並樂觀表示可能在「任何一天」達成協議。然而，川普也對德黑蘭發出威脅，強調若伊朗不簽署允許恢復石油與天然氣運輸的協議，將會面臨「極大痛苦」。