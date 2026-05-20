鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-20 17:11

功率半導體大廠強茂 (2481-TW) 集團今年迎來成立 40 周年，總裁方敏宗表示，強茂從高雄岡山出發，深耕二極體等功率元件逾 40 年，近年隨著 COVID 期間供應鏈缺貨、國際車用半導體供應鏈重組，以及 AI 生態系高度集中台灣，強茂逐步獲得國際一線客戶肯定，未來目標是將強茂打造為全球 Tier 1 功率半導體供應商。

方敏宗回顧，民國 70 幾年創業之初，當時匯率約新台幣 40 多元兌 1 美元，企業若能賺取外匯，對台灣經濟發展具有重要意義，因此即便當時對半導體並不真正了解，但選擇從較基礎、較容易上手的工業用二極體切入，並一路從懵懂摸索到逐步掌握產業發展方向。

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方敏宗表示，一直希望能為南部朋友提供更好的工作環境與薪資報酬，因此選擇在家鄉高雄岡山創立公司，讓岡山不只有「樓 C(螺絲台語)，要有 IC」，從地方出發，先在台灣建立知名度，再逐步走向國際。

談到強茂近年發展契機，方敏宗指出，第一個重要轉折出現在 COVID 期間，當時全球資通訊與汽車產業均面臨缺貨問題，強茂以「PANJIT can help, Taiwan can help」的角色，獲得國際 Tier 1 客戶試用機會，並在產品獲得客戶滿意後，帶動近年在一線客戶中的業務持續成長。

另一個機會則來自國際供應鏈碎片化。方敏宗表示，去年 Nexperia 因經營權問題，導致全球 Tier 1 客戶高度緊張，進一步尋求供應鏈分散。強茂在車用領域已耕耘約 10 年，包括系統建置、人員教育訓練與品質規格等，都持續朝車用標準推進，因此在供應鏈轉單過程中，吸引大量訂單轉向強茂。

不過，方敏宗也坦言，強茂無法滿足全部需求，因此會選擇具價值的客戶持續深耕。他指出，強茂在品質、服務與承諾等面向已獲客戶高度肯定，也帶動車用業務快速發展，成為公司重要成長動能。