鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-24 16:26

VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今 (24) 日宣布，旗下致力於結合文化藝術與創新科技的 VIVE Arts，與巴黎畢卡索國家博物館（Musée national Picasso-Paris）及法國沉浸式內容製作公司 Lucid Realities 共同推出全新 XR 體驗作品 《格爾尼卡的蛻變》（The Metamorphoses of Guernica）。本作品自即日起至 2026 年 9 月 6 日於巴黎畢卡索國家博物館展出，透過沉浸式科技引領觀眾走進畢卡索重要代表作《格爾尼卡》背後的創作背景、歷史脈絡與時代意義。

宏達電攜手巴黎畢卡索國家博物館 推出全新XR體驗作品 《格爾尼卡的蛻變》。（圖：宏達電提供）

此次作品以巴黎畢卡索國家博物館延伸館藏觀展體驗為出發點，透過沉浸式技術重新詮釋畢卡索於 1937 年創作的重要代表作《格爾尼卡》，讓觀眾在全球最大的畢卡索公共典藏脈絡中，以更具臨場感的方式理解這件 20 世紀藝術史經典。此作品以館方研究與歷史檔案為基礎，回溯《格爾尼卡》自 1937 年巴黎世界博覽會西班牙館受邀創作以來，如何從回應戰爭創傷的藝術作品，逐步成為象徵反戰與和平的重要文化符號。

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《格爾尼卡的蛻變》透過虛擬實境敘事重建多個與作品密切相關的歷史場景，包括《格爾尼卡》首度公開展出的西班牙共和國館、啟發創作的巴斯克小鎮格爾尼卡轟炸現場、畢卡索位於巴黎 Grands-Augustins 的工作室，以及畫作其後輾轉世界各地、最終落腳典藏於馬德里索菲亞王后國家藝術中心博物館（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía）的重要歷程。整個體驗不僅重現一件藝術作品的誕生，更帶領觀眾理解其如何在歷史動盪中成為全球共同記憶的一部分。

本次體驗並以兩位關鍵見證者作為敘事主軸，包括西班牙共和國代表團成員、作家 Juan Larrea，以及超現實主義藝術家暨攝影師 Dora Maar。前者見證《格爾尼卡》所處的政治與時代背景，後者則深度參與創作過程，並以攝影記錄下作品誕生的軌跡。透過兩人交錯的敘事視角，觀眾得以更有層次地理解《格爾尼卡》從歷史事件、藝術創作到公共傳播的完整脈絡。

巴黎畢卡索國家博物館館長暨主席 Cécile Debray 表示：「博物館希望藉由沉浸式科技技術，讓觀眾以嶄新方式重新認識《格爾尼卡》這件畢卡索創作生涯中的重要作品。這件作品不僅象徵其對佛朗哥政權的反抗立場，也是 20 世紀藝術史上的關鍵代表作。透過沉浸式體驗，觀眾得以更完整地理解這件傑作的歷史背景、創作過程及其深遠影響。」

VIVE Arts 執行總監葉心宇（Celina Yeh）表示：「為觀眾開拓體驗文化資產的新入口，一直是 VIVE Arts 的核心使命。隨著新科技不斷打開理解歷史與文化的新方式，VIVE Arts 很高興能與巴黎畢卡索國家博物館這樣具前瞻視野的機構合作，將這項理念具體實踐。《格爾尼卡的蛻變》以畢卡索的經典畫作為基礎，透過沉浸式科技重新照亮其創作脈絡與深遠文化影響，為觀眾帶來當代且嶄新的觀展視角。」

《格爾尼卡的蛻變》片長約 15 分鐘，適合 10 歲以上觀眾體驗，提供法文、英文、西班牙文及中文版本。此次展出不僅呼應巴黎畢卡索國家博物館典藏中與《格爾尼卡》創作密切相關的手稿、研究資料與藝術作品，也展現 VIVE Arts 持續透過沉浸式科技推動文化資產保存、展示與再詮釋的國際實績。