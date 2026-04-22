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除市場拓展有更進一步的進展外，VIVE Eagle 在設計表現上亦獲國際肯定。VIVE Eagle 產品與包裝設計雙雙榮獲「Red Dot Award: Product Design 2026」（紅點設計大獎），展現 HTC 在智慧穿戴產品設計、使用體驗與整體包裝規劃上的整合實力。VIVE Eagle 以輕量化、日常配戴舒適性與簡潔外觀設計獲得評審青睞；包裝則以簡約且兼顧環境友善的設計思維，進一步呈現產品設計價值。



HTC 近年持續推進 AI 智慧眼鏡在不同市場的布局，從產品研發、軟硬體整合，到通路合作與在地體驗拓展，逐步強化 VIVE Eagle 作為新世代 AI 穿戴裝置的市場定位。隨著日本市場正式開賣，HTC 也將進一步擴大 VIVE Eagle 於亞洲市場的布局深度，加速 AI 智慧眼鏡在日常生活中的普及應用。



VIVE Eagle 為 HTC 推出的 AI 智慧眼鏡，支援以語音與影像資訊進行免手持操作，可應用於資訊查詢、通話、拍攝與即拍即譯等多元日常情境，讓 AI 自然地融入日常生活。VIVE Eagle 支援 Google Gemini，並採用約 49 公克的輕量化設計，兼顧日常配戴的舒適性與便利性；同時導入拍攝提示燈號與取下眼鏡即自動停止拍攝等隱私設計，進一步強化日常使用的安心感。