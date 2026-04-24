鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-04-24 17:20

隨著荷姆茲海峽通行受阻，伊朗頻頻釋出訊號，揚言進一步威脅另一條全球能源命脈——紅海航道。面對中東風險外溢，美國正悄然展開外交轉向，將目光投向東非小國厄利垂亞（State of Eritrea），試圖重塑與這個長期受制裁國家的關係，並將其打造為牽制伊朗勢力、穩定紅海戰略格局的重要支點。

長期以來，荷姆茲海峽被視為中東石油財富出口的唯一大門，但現在紅海的戰略意義正迅速超越以往。紅海航道連通大西洋、地中海與印度洋，被譽為歐亞非三大洲的「水上走廊」，承擔了全球約 12% 的海上貿易量以及高達 30% 的貨櫃運輸。

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然而，這條生命線正處於危險之中。隨著美伊戰事持續，伊朗不僅在荷姆茲海峽施壓，更透過其支持的葉門胡塞武裝，多次威脅關閉紅海南端的曼德海峽。

對於美國海軍而言，紅海是航母戰鬥群在不同大洋間穿行的必經之地，但近年來，美方艦船在該海域頻遭襲擊。一旦紅海失守，全球供應鏈將面臨災難性的崩潰。正因如此，紅海沿岸的地理位置成了大國博弈的必爭之地。

川普政府的秘密外交

為了應對這場危機，川普政府正考慮採取數十年來最激進的外交行動。美國非洲事務高級顧問馬薩德 · 布洛斯（Massad Boulos）正主導一項計畫，旨在改善與厄利垂亞長期處於冰點的關係。

布洛斯近期已向多位外國官員透露，美方計畫開始解除對厄利垂亞的經濟制裁，並尋求兩國關係正常化。

這場外交博弈並非臨時起意。據悉，布洛斯在去年底便在埃及政府的穿針引線下，於開羅與厄利垂亞總統伊薩亞斯 · 阿弗韋爾基（Isaias Afwerki）進行了秘密會談。隨後在聯合國大會期間，雙方外交高層也再次接觸。

儘管過去幾個月因忙於處理伊朗戰事，這項努力一度停滯，但布洛斯本月明確表示，美方計畫「很快」就會開始相關進程。這顯示出美國已意識到，在紅海尋找可靠的在地盟友已是刻不容緩。

紅海邊上的戰略拼圖

為什麼是厄利垂亞？這個在 1993 年才脫離衣索比亞獨立的小國，雖然國土面積不大，卻擁有超過 1100 公里的紅海海岸線，其紅海沿岸與沙烏地阿拉伯及葉門隔海相望，地理位置精確地鎖定了航道的中心。

在其鄰國吉布地，已經擠滿了世界各大強權的軍事基地，而厄利垂亞漫長且尚未被全面開發的海岸線，對於希望在該地區增加戰略深度維的美國來說，簡直是天然的「防禦長堤」。

回顧歷史，厄利垂亞與美國的關係並不平穩。2021 年，拜登政府以侵犯人權和涉嫌煽動地區衝突為由，對該國施加了嚴厲制裁。

然而，隨著伊朗威脅封鎖曼德海峽，並計畫通過大規模布雷來封鎖石油出口，現實政治的考量顯然壓倒了人權爭議。

沙烏地阿拉伯等海灣產油國已經開始將紅海視為原油出口的替代通道，美國若能拉攏厄利垂亞，不僅能鞏固航道安全，更能直接監視對岸葉門胡塞武裝的動向。

支持與質疑聲皆有

儘管軍方與部分政府官員對此計畫表示支持，認為現有的制裁毫無效果，且美國必須為了長期利益與厄利垂亞「破冰」，但華府內部依然存在強烈的質疑聲音。反對者認為，解除制裁通常應該建立在對方採取了具體的正面行動之上。

前美國情報官員卡麥隆 · 哈德森（Cameron Hudson）就直言：「如果我們打算用解除制裁來獎勵他們，那我們能得到什麼？」

此外，一些官員擔心，美國與厄利垂亞的「復合」可能會激怒地區內的其他盟友，甚至加劇東非之角的既有紛爭。

厄利垂亞與鄰國衣索比亞的糾葛由來已久，美國的介入是否會打破原本脆弱的地區平衡，仍是一個巨大的未知數。

一場輸不起的豪賭

目前，伊朗方面已制定了一套應對美方軍事行動的目標清單，內容包括全面封鎖曼德海峽與荷姆茲海峽。面對這份「進攻性威懾」的清單，美國在紅海的佈局顯得既急迫又無奈。