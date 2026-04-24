鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-24 15:03

中國工信部日前公佈的數據顯示，截至今年 3 月，中國智能算力規模已達 1882 EFLOPS(每秒百億億次浮點運算)，這一驚人數字迅速引發國際輿論高度關注。

南華早報：中國工信部公布最新智能算力數字驚人！高出預估6000多倍(圖:shutterstock)

香港《南華早報》報導，該規模比中國在世界 500 強超級電腦排行榜上反映出的計算能力高出 6000 多倍，部分專家推測中國可能存在一個規模龐大的算力「暗池」。

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中國工信部副部長張雲明在周二 (21 日) 國新辦發表會上指出，算力基礎設施已成為驅動 AI 發展的關鍵底座。目前，中國正建構「樞紐—區域—邊緣」的多層算力架構，產業賦能成效顯著。

張雲明表示，下一步將印發普惠算力賦能中小企業發展的政策文件，透過「5 項行動」和「16 項舉措」，著力構建普惠算力服務體系，讓中小企業「用得上、用得起、用得好」。

值得注意的是，這項數據的公佈恰逢中辦、國辦發布《關於更高水準更高水準做好節能降碳工作的意見》，算力基礎建設迎來重磅政策催化。

受上述利多消息刺激，相關產業股價在周四 (23 日) 集體大漲，旗天科技開盤 5 分鐘即實現 20% 漲停，安諾其走出 3 連板，福鞍股份、銅牛資訊等個股紛紛跟漲。

儘管美國在全球 TOP500 超算榜單上仍占主導地位，且擁有全球約 50% 至 75% 的算力份額，但《南華早報》及圖靈獎得主 Jack J. Dongarra 均指出，該榜單往往低估中國的真實超算能力。

Dongarra 表示，由於地緣政治緊張，中國已停止提交最先進機器的詳細資訊，且中國公佈的 1882 EFLOPS 是專為 AI 設計的智能算力，其性能數字通常高於通用計算標準。

IDC 報告顯示，中國智能算力近年來的擴張速度遠快於通用算力，年增率預估將達 46%。

史丹佛大學最新研究也表明，中美在領先 AI 模型的性能差距已基本縮小，中國系統正與美國同行展開激烈競爭。