鉅亨網新聞中心 2026-04-16 15:40

伊朗軍方周三 (15 日) 警告，稱若美國持續限制其港口的船舶進出，伊朗將採取報復行動，阻斷包含紅海、波斯灣及阿曼灣在內的區域關鍵航道。此舉象徵著德黑蘭的軍事威脅範圍已從傳統的荷姆茲海峽進一步擴大。

伊朗：若美國持續封鎖 將進一步阻斷紅海與波斯灣貿易(圖:shutterstock)

據《法新社》報導，伊朗最高軍事行動指揮機構——卡塔姆 · 安比亞中央指揮部司令 Ali Abdollahi 表示，美國針對伊朗港口與油輪實施的限制措施，構成了「違反停火協議的前奏」。他強調，若美國的海上封鎖持續，強大的伊朗武裝部隊將不允許波斯灣、阿曼灣及紅海存在任何出口或進口貿易，以捍衛國家主權與利益。

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美國自周一起對進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖。美軍方表示，封鎖首日並無船舶違反規定，部分船隻已依指令返回伊朗港口。然而，這項封鎖措施不針對前往非伊朗港口的船隻。

儘管德黑蘭言辭激烈，但海上追蹤數據顯示，過去 24 小時內仍有至少 7 艘船舶在開啟自動識別系統 (AIS) 的情況下順利穿越荷姆茲海峽。伊朗塔斯尼姆通訊社 (Tasnim) 也引用消息人士說法，指伊朗南部港口的航運仍在繼續，多艘商船已在過去一天內啟航前往世界各地。