鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-28 10:40

每到綜合所得稅申報期間，不少晚輩為了減輕稅務負擔，紛紛將長輩列為扶養親屬，希望能扣除免稅額。財政部南區國稅局指出，當多位子女同時申報扶養同一位直系尊親屬，且無法達成共識時，過去常造成查核上的困難。為了建立一致的判斷標準，財政部在 114 年公布了綜所稅重複申報扶養直系尊親屬免稅額案件 4 大認定原則，將判定基準法制化。

根據所得稅法規定，納稅義務人或配偶的直系尊親屬只要年滿 60 歲或無謀生能力，且確實受扶養，就能列報免稅額。當發生「搶扶養」的狀況時，國稅局會依序啟動下列四大判定機制：

‌



當事人說了算： 優先看受扶養的長輩本人出具的書面意思表示，指定由哪一位子女列報。 私下協議： 若長輩沒意見，則由各申報扶養者自行協議由其中一人列報。 法律代理人： 針對受監護宣告的長輩，直接由戶政登記的監護人列報。 事實勝於雄辯： 若前三項都無法認定，國稅局將依據實際扶養事實進行綜合判斷。

在最後一關「實際扶養事實」的認定上，國稅局掌握了 11 項關鍵指標，包括誰跟長輩同住天數較長、誰負責日常起居、誰負擔較多醫療與保險費、長期照護費用由誰支出，甚至是健保掛在誰名下等具體事證。

以南區國稅局處理過的個案為例，姐姐甲君與弟弟乙君在同一年度都申報扶養中風失智、高齡 80 歲的父親丙君。由於爸爸無法表達意願，姐弟倆又互不相讓，且都沒有申請監護宣告，國稅局便介入調查扶養事實。

調查發現，姐姐甲君有幫父親投保並偶爾買營養品、尿布，但弟弟乙君提供更有力的憑證，包括長期支付父親入住安養機構的龐大費用，以及頻繁就醫、聯繫照護機構的完整紀錄。經過逐一審酌 11 項參考依據後，國稅局判定乙君才是「主要照顧扶養者」，最終核認由乙君列報父親的免稅額，剔除姐姐的申報。