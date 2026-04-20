鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-20 12:03

115 年 5 月個人所得稅申報將至，受物價指數連動與稅制優化影響，納稅人迎來顯著減稅紅利 。勤業眾信資深會計師陳建宏指出，114 年度基本生活費由 20 萬元調升至 21.3 萬元，長照扣除額亦大幅提高至 18 萬元，對多口家庭與中堅世代實質減壓 。此外，財政部放寬人工生殖醫藥費扣除範圍，且具溯及既往效力 。然而，針對房地合一稅時限、黃金投資分類及海外所得（含 CFC 制度）等常見申報錯誤，專家提醒務必覈實申報，以確保在合規前提下達成資產穩健傳承 。

稅政紅利領航：三大減稅新規定解析

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1. 多口之家最受惠，基本生活費調升至 21.3 萬元 依據《納稅者權利保護法》，114 年度每人「基本生活所需費用」由 20 萬元上調至 21.3 萬元 。計算方式採差額減除機制：當「21.3 萬 × 申報人數」超過「免稅額＋扣除額（含標準 / 列舉、長照、租金、幼兒等特別扣除額）」時，其差額可自綜合所得總額中扣除 。以一家六口（雙薪家庭扶養兩名子女及兩名未滿 70 歲父母）為例，114 年度免稅額與扣除額若為 84.4 萬，而基本生活費總額達 127.8 萬（21.3 萬 * 6），其差額 43.4 萬可再行減除，顯著減輕租稅負擔 。

2. 因應高齡化需求，長期照顧特別扣除額調增至 18 萬元 立法院修正《所得稅法》第 17 條，自 114 年度起長照扣除額從 12 萬元提高至 18 萬元 。適用對象包含領有長照證明、符合身心障礙資格且不能自理，或入住長照機構者 。需注意此項設有排富條款：若稅率 20% 以上、股利採 28% 分開計稅、或基本所得額超過 750 萬元者則不適用 。

3. 人工生殖醫藥費放寬認定，溯及既往保障權益 財政部放寬規定，凡在合規的特約人工生殖機構（即使非健保特約醫院）進行療程，只要費用經政府核准補助，其差額可列為年度醫藥及生育費列舉扣除額 。此措施溯及尚未核課確定的案件，納稅人可主動更正申報 。

三大常見錯誤與風險

1. 房地合一稅與「視同房地」之特殊交易 個人出售新制房地應於「所有權移轉登記次日起 30 日內」單獨申報，不可併入 5 月份綜所稅 。勤業眾信協理林育葶提醒，家族企業持股異動若符合「個人直接或間接持股逾 50%」且「公司價值 50% 以上由境內房地組成」，該交易視為房地交易 。若誤按一般未上市櫃股票利得於隔年 5 月才申報，將面臨逾期申報風險 。

持有形式 所得類型 課稅方式 實體黃金 個人一時貿易所得 按賣出價格之 6% 計算所得額，併入綜所稅。 黃金存摺 財產交易所得 以買賣差價計算損益，併入綜所稅。 黃金基金 / ETF 證券交易所得 / 股利所得 / 海外所得 境內標的：利得屬證券交易所得（現行停徵，須負證交稅）；股息則計入綜所稅。 境外標的：若連結海外基金，交易所得視為海外所得，併入基本所得額課稅。

3. 海外所得自主申報與 CFC 制度 稽徵機關查調所得清單不含「海外所得」，納稅人須依憑對帳單主動列報 。常見誤區為認為國內銀行投資之海外債券配息已納入清單而漏報 。特別是「受控外國企業（CFC）」制度上路後，持有 CFC 股份需認列視同分配之營利所得，這將大幅占用 114 年度 750 萬元的基本所得額免稅額度，若再漏報其他海外投資，極易產生漏稅情事 。