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美伊衝突僵局引發通膨憂慮 金價全周預計收跌

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導

受美國與伊朗之間戰爭不確定性日益增加影響，黃金價格周五 (24 日) 持續走低，並有望錄得單周 3% 左右的沉重跌幅。由於兩國重啟敵對行動，且和平談判宣告破裂，市場避險資金並未流入黃金，反而推動交易員轉向美元。

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美伊衝突僵局引發通膨憂慮 金價全周預計收跌(圖:shutterstock)

根據周五數據，現貨金價下跌 0.5% 至每盎司 4672.22 美元，黃金期貨則下跌 0.8% 至 4686.89 美元。現貨金本周預計下跌 3%，主要壓力源於美元走強，投資人擔心戰爭引發的通膨壓力，將迫使主要央行維持高利率。


其他貴金屬同樣走弱，現貨白銀下跌 1.2% 至每盎司 74.483 美元，周跌幅達 8%；現貨鉑金下跌 1% 至 1,992.72 美元，本周累計下跌 5.4%。相較之下，美元迎來 3 月初以來表現最好的一周。

分析指出，白銀與鉑金因近期漲幅超過黃金，且受益於 2026 年供應短缺的預期，目前正處於漲多回吐的修正階段。

儘管美國本周無限期延長了與伊朗的停火協議，但前線僵局依舊存在。伊朗持續封鎖荷姆茲海峽，而美國則維持對伊朗的海軍封鎖。美國總統川普此前表示，他並不急於達成和平協議，並指示軍方若發現伊朗船隻在海峽布雷，可直接開火。與此同時，伊朗釋出部隊衝擊船隻的影片，並誇示其快艇在海域的攻擊能力。

這種軍事對峙帶動油價本周大幅飆升，進一步加劇市場對能源驅動型通膨的擔憂。投資者擔心，通膨居高不下將導致全球主要央行採取更鷹派的立場並上調利率。由於黃金本身不具備孳息特性，利率上升會降低其投資吸引力，這也是近期金價不漲反跌的關鍵因素之一。


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黃金白銀貴金屬美元荷姆茲海峽通膨

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