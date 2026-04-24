鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-24 15:50

受美國與伊朗之間戰爭不確定性日益增加影響，黃金價格周五 (24 日) 持續走低，並有望錄得單周 3% 左右的沉重跌幅。由於兩國重啟敵對行動，且和平談判宣告破裂，市場避險資金並未流入黃金，反而推動交易員轉向美元。

美伊衝突僵局引發通膨憂慮 金價全周預計收跌(圖:shutterstock)

根據周五數據，現貨金價下跌 0.5% 至每盎司 4672.22 美元，黃金期貨則下跌 0.8% 至 4686.89 美元。現貨金本周預計下跌 3%，主要壓力源於美元走強，投資人擔心戰爭引發的通膨壓力，將迫使主要央行維持高利率。

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其他貴金屬同樣走弱，現貨白銀下跌 1.2% 至每盎司 74.483 美元，周跌幅達 8%；現貨鉑金下跌 1% 至 1,992.72 美元，本周累計下跌 5.4%。相較之下，美元迎來 3 月初以來表現最好的一周。

分析指出，白銀與鉑金因近期漲幅超過黃金，且受益於 2026 年供應短缺的預期，目前正處於漲多回吐的修正階段。