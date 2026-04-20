貨幣貶值週期還沒過半！富國銀行：黃金將漲至8000美元
鉅亨網新聞中心
儘管金價在上個月經歷了十多年來最慘烈的單月拋售、跌幅近 11%，但富國銀行（Wells Fargo）策略師們在最新報告仍大膽預測，認為黃金正處於長線漲勢的早期到中期階段，未來幾年內價格有望飆升至每盎司 8,000 美元，相較於目前約 4,800 美元的水準，潛在漲幅高達 66%。
富國銀行策略師 Ohsung Kwon 指出，支撐這一驚人預測的核心邏輯在於全球經濟已正式進入第四輪「貨幣貶值週期」。隨著各國債務規模攀升、財政赤字擴大以及持續性的通膨壓力，美元等主要法定貨幣的購買力正遭到嚴重侵蝕。
歷史經驗顯示，在此類週期中，投資人為了尋求傳統體系外的避風港，黃金始終是財富保值的首選。
Kwon 強調，即便近期金價出現顯著回檔，目前的價格區間已更接近其模型估算的 4,500 美元公允價值，而各類驅動因素皆顯示貨幣貶值的趨勢，將從當前水平進一步深化。
值得關注的是，黃金在全球金融體系中的地位正在發生結構性轉變。自 2022 年俄烏衝突爆發後，伴隨高通膨與激進升息的衝擊，各國央行紛紛以創紀錄的速度增持黃金。
富國銀行分析認為，這類貨幣貶值週期通常會持續約 8.5 年，若以歷史時間軸推算，當前的環境尚處於週期的中前段，這意味著如果驅動因素持續存在，金價的上行空間依然廣闊。
在富國銀行的經濟模型分析中，5 種預設情境中，有 4 種均指向貨幣將持續貶值，進而支撐金價在 2027 年達成 8,000 美元的目標。不過，該機構也同時提出了風險警示，若貨幣貶值動能不如預期，金價在 2027 年底亦有可能下探至 4,000 美元。
此外，部分市場分析人士則抱持較為審慎的態度，認為高利率與債券殖利率的環境會增加持有無收益資產的機會成本，加上強勢美元可能對全球買家造成壓力，這些因素都可能成為金價續創高峰的絆腳石。
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