創新高！俄羅斯富豪身家在戰爭及制裁下仍逆勢增11% 「他」靠金價飆漲登頂首富

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-24 00:40

根據知名財經雜誌《富比士 (Forbes)》俄羅斯版週三(22 日) 發布的 2026 年富豪榜，俄國億萬富豪的總財富在戰爭與制裁的雙重壓力下逆勢增長 11%，達到創紀錄的 6965 億美元，上榜人數也從去年的 146 人增至 155 人。

俄富豪財富在戰爭及西方制裁下仍逆勢增11% 「他」靠金價飆漲登頂首富(圖:shutterstock)

根據新出爐的榜單，鋼鐵大亨 Alexey Mordashov 以 370 億美元的身家榮登榜首，其財富較去年增加 84 億美元，主要得益於金價近 80% 的漲幅，使其控股的 Nordgold 公司價值首次超越長期核心資產北方鋼鐵 (Severstal)。

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Nornickel 鎳業總裁 Vladimir Potanin 以 297 億美元位居第二，俄國最大民營油氣盧克石油創辦人 Vagit Alekperov 以 295 億美元排名第三。

分析人士認為，俄國富豪財富增長主要源於大宗商品價格上漲，以及盧布兌美元升值約 16%。

不過，與全球富豪相比，俄國富豪財富仍相形見絀，如馬斯克以 8390 億美元領跑全球。