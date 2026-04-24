鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-24 19:10

隨著中東戰火蔓延，全球金融市場正經歷一場深刻的脫鉤。傳統的資產關聯性在衝突爆發後陷入崩潰，使投資者在試圖規劃避險或增長策略時，宛如在使用一個「失效的儀表板」。

儘管華爾街股市屢創新高，但其背後隱藏著對地緣政治動盪、能源供應中斷以及長期經濟損害的深切憂慮。

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蒙特利爾銀行 (BMO) 首席外匯策略師 Mark McCormick 警告，未來 3 到 6 個月的市場表現將與「衝突前的常態」完全不同。他指出，增長因素雖在復甦但仍低於 2025 年底水準，而貨幣政策因素依然高企，關聯性正在移位，下行風險不斷上升，「一種全新的格局正在形成」。

固定收益市場的「硬試煉」

在傳統經濟邏輯中，股票與債券殖利率通常同向運動，投資者慣用債券來對沖股市增長風險。然而，自疫情以來，高通膨與政府債務激增削弱了債券作為避險工具的能力。國際貨幣基金 (IMF) 曾警告，投資者必須為傳統避險手段失效的「新時代」重新思考風險管理。

目前，對利率敏感的兩年期國債正處於風暴中心。數據顯示，兩年期美債殖利率與標普 500 指數的 1 個月滾動相關性，已從過去 5 年的平均值 0.23 驟降至約 -0.8，戰爭爆發後更維持在 -0.63 的低點。

State Street 宏觀策略主管 Michael Metcalfe 表示，這對固定收益資產而言是一次硬試煉，因為市場同時遭受了通膨衝擊與增長衝擊，加劇了長期的財政擔憂。

黃金與加密貨幣：避險屬性變色

傳統上，黃金與美元呈強烈負相關，但近期兩者的負相關性已從 -0.4 軟化至 -0.19；反觀黃金與股市的相關性則從 0.22 攀升至 0.55。

這種現象反映了美元與股市之間近乎完美的反向關係，兩者相關性本周創下 -0.94 的紀錄。此外，比特幣與股市的相關性也達到 0.96 的歷史高位，這嚴重削弱了加密貨幣作為資產多元化工具的論點。

匯率與基本面的「離婚」

UniCredit 指出，非常規事件改變了金融變量間的傳統關係，在戰爭驅動的風險溢價消散前，利差 (Rate Differentials) 將不再是歐元走勢的主導因素。

最後，油價與通膨預期的背離也令人費解。儘管油價自戰爭以來上漲了約 40%，但美國長期通膨預期指標 (五年期五年期遠期通膨掉期) 反而有所下降。