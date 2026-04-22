鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-22 17:11

鄉林 (5531-TW) 集團今 (22) 日指出，成都根據中央發布的「38 號文」，昨天公布了「2026 年成都土地供應計畫」，直接明定市區供地要減少 6000 畝，接連的政策出台，加上成都具備的發展潛力，讓鄉林成都持有三環道路的蛋黃核心區七塊土地直接受惠，開案時機已近成熟，成都房產項目將於今年下半年公開銷售。

此外，鄉林在大陸出售青島子公司「青島鼎林」名下房產交易金額的人民幣 11 億元 (台幣約 50.9 億元)，近日將到帳；後續還有南京可出售房產約新台幣 60 億元，現有多家談判中，鄉林指出，這些營收陸續到帳後，將讓鄉林營收從第二季起迎來穩健成長。

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成都市政府根據中央日前發布的「38 號文」，昨天公佈了「2026 年成都土地供應計畫」，直接明定市區供地要減少 6000 畝，市場認為，成都市的政策將會引導資源向成熟區域集中，未來中心城區新盤將愈發稀缺。對此，鄉林集團董事長賴正鎰說，成都「涵碧天下」雖受到機場限高且搬遷拖延至今，但卻是因禍得福。

對於外界好奇，為何成都房地產火熱，賴正鎰分析其中原因包括成都的人口紅利，連續 24 年淨流入。2025 年常住人口達 2153.5 萬人，尤其是近 5 年增加約 60 萬人，與北京僅差 26.5 萬人，是重慶、上海、北京之後人口數超過 2000 萬人的第四大城市。同時，成都地鐵開發密度與速度全國第一。開發地鐵共 18 條，總長度約 800 公里。而成都是雙機場航空第三城。2025 年雙機場輸送量 9020 萬人次，居中國大陸第三位。

此外，成都地產熱賣，新房與二手房交易大增。3 月新房成交 6165 套，二手房成交 2.3 萬套，像是涵碧天下基地附近的金茂曉棠 2025 年 5 月首次開盤，7 個月內連續開盤 14 次都秒殺，共 1700 套、總銷約人民幣 50 億元。

賴正鎰指出，中央與地方接連出台「38 號文」及「2026 年成都土地供應計畫」，加上成都有這麼多疊加優勢，讓鄉林在成都三環內的「涵碧天下」七塊基地的土地直接受益，新盤價值直接躍升為「地鐵上的核心資產」。

鄉林成都「涵碧天下」基地位於北三環與天府大道北延線路交叉路口的核心蛋黃區，基地下方就是三鐵共構的地鐵「鳳凰山站」，是城際鐵路成都到德陽的 S11 線、成都三環的地鐵 9 號線及銜接通往天府機場的 18 號線的交會轉乘重要據點，可快速直達雙流機場與天府機場，形成「半小時商務圈」，吸引跨國企業區域總部、高端服務式公寓落戶，推升土地用途層級，交通便捷且商業潛力巨大。