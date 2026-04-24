鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-24 13:40

荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的持續封閉，正引發一場全球性的供應鏈連鎖反應。目前，亞洲多國已率先感受到衝擊，加油站開始配給燃料，醫院面臨醫療物資短缺，民眾甚至開始囤積塑膠袋，而工廠則因缺乏包裝材料而陷入困境。

據美媒《CNN》報導， 雖然美國目前尚未出現大規模物資短缺，但專家警告，隨著封閉時間拉長，這場危機終將波及美國貨架。

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亞洲工廠停工風險

中東地區不僅出口原油，更是全球石化產品的供應核心。這一地區供應了全球約 25% 的聚丙烯、20% 的聚乙烯 (兩種最常用的塑膠原料)，以及四分之一的硫磺與 15% 的肥料。

由於原料斷供，亞洲石化巨頭如南韓的麗川 (Yeochun) 和新加坡的石化公司 (PCS) 已宣布進入「不可抗力」狀態，無法履行客戶合約。此外，供應鏈的混亂也波及了消費品，例如保險套製造商警告，因無法獲取原料，產品價格將大幅飆升。

美國的曝險

儘管美國在能源上相對自主 (僅約 7% 的能源進口經過荷姆茲海峽)，目前的影響主要體現在油價上升。然而，美國購買的商品中約有一半來自亞洲，若亞洲工廠因物資短缺或燃料不足導致員工無法通勤，美國的商品進口將會受阻。

KPMG 全球油氣部門主管 Angie Gildea 警告，若海峽封閉持續到夏季，預計多個類別的商品都將出現廣泛短缺。

標普 500 全球供應短缺指標已飆升至 3 年來的最高點，顯示企業已感受到壓力。投資機構 Baird 投資策略師 Ross Mayfield 指出，這次衝突具有突發性，不像關稅政策有數月的預警時間，讓許多依賴亞洲貨物的企業措手不及。

3 到 4 個月的緩衝期

供應鏈危機的嚴重程度取決於封閉時間的長短，目前預計到 4 月底，封閉將導致累計損失 7 億桶的原油供應。Capital Economics 北美首席經濟學家 Stephen Brown 表示，由於塑膠原料與鋁材通常沒有大量庫存，預估塑膠短缺將在 3 個月內蔓延至全球；4 個月後，汽車製造業可能因缺乏鋁材而被迫減產。