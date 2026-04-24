鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-24 11:48

美國吃電怪獸危機來襲，引爆電力企業訂單滿載熱潮，新光美國電力基建 ETF(009805-TW) 所追蹤的「NYSE FactSet 美國電力基建息收指數」，昨 (23) 日股價收 350.71，連兩日創歷史新高，美電力股滿血復活表現，帶旺 009805 今 (24) 日股價開盤暴衝，盤中漲幅逾 4%，最高價攀至 16.82 元，連續 2 日締歷史新高，交投買氣相當熱絡，午盤前成交張數已突破 7 千張，且成交張數持續增加中。

繼電力設備股巨頭—奇異維諾瓦 (GEV-US)，最新財報炸裂，訂單暴增 71%，股價噴出後；新光 009805 第二大成分股維諦技術 (VRT-US)，最新財報表現更強，受惠 AI 資料中心液冷與電力需求爆發，營收與 EPS 皆超出市場預期，並上調 2026 全年財測，展現 AI 基建狂潮下，美國電力股實質訂單現滿載潮，電力設備股的超級週期正加速兌現。

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新光美國電力基建 ETF 經理人劉恆誌表示，美國能源部今年 3 月宣布的 SPARK 計畫，加速全國電網的導體升級與輸電能力強化，目標緩解因 AI 資料中心、電動車與再工業化浪潮，對電網帶來前所未有的負載壓力，等於提前預告美國未來 10 年的用電需求成長幅度，將從原先預估的 6.1% 大幅上修至 11.6%。使得美國從燃氣渦輪機、變壓器、儲能系統到智慧電網監控設備，整條電力供應鏈都迎來結構性成長契機，透過電力基建 ETF 布局實體電力資產，可以直接參與 AI 基建硬體紅利。

台新投信 ETF 投資團隊表示，「AI 算力即電力」的硬投資熱潮展開，新光 009805 透過追蹤 NYSE FactSet 美國電力基建息收指數，布局 50 檔涵蓋發電設備、輸電工程、儲能系統及電力公用事業的美國企業，前三大持股 GE Vernova、Vertiv 及 Eaton，均為電力設備與電源管理產業的全球龍頭，精準切入 AI 資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙主軸。

隨著 AI 科技巨頭持續擴大資料中心資本支出，加上美國聯邦政府透過核能復興政策與電網現代化計畫雙軌推進，電力基建產業的訂單能見度與獲利成長確定性持續提升。投資人看好 AI 長線趨勢卻又擔心科技股高估值風險，不妨透過電力基建 ETF 布局實體電力資產，直接參與 AI 硬體紅利，適合以定期定額或逢回分批方式中長期布局，掌握未來數年美國電網升級與用電結構變革帶來的投資機會。