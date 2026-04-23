鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-24 01:04

過去幾年，台積電股價一路狂飆，卻讓許多國內績優基金陷入必須賣掉部分持股的困境，先前 00981A 經理人透過買入高含積量的 0050、0052 來變相繞道「追積」引發熱議。金管會宣布，考量台股科技產業市值高度集中的現況，將放寬國內股票型基金及主動式台股 ETF 投資單一公司股票的限制，由 10% 提升至最高 25%，令函發布後即刻生效。

打破「台積電緊箍咒」！台股主動ETF、基金單一持股放寬至25% 增加操盤彈性。(鉅亨網資料照)

證期局副局長黃仲豪表示，根據現行《證券投資信託基金管理辦法》，基金投資單一公司股票不得超過淨值的 10%。然而，隨台股權值股 (如台積電) 市值占大盤比重不斷增加，這項限制常導致基金經理人在操作上受限，難以完整貼近市場表現。

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此次適用放寬的產品類別，以投資國內股票為限的「國內股票型共同基金」及「國內股票主動式 ETF」為主；債券型基金、平衡型基金 (因涉及股債配置較為複雜) 及組合型基金則無法適用。

黃仲豪進一步指出，截至 4/23，市場上僅有台積電一檔股票占大盤比重超過 10%，權重達 44.3%。第二、三大權值股分別為台達電 (約 3.48%) 及鴻海(約 2.54%)，其餘權值股距離 10% 門檻仍有相當的距離。因此，此令函也被視作台積電條款。

不過，即便放寬限制，金管會仍設下兩道安全防線，基金投資該股票的比重，不得超過該股票占大盤權重的比例；此外，投資該公司股票加計公司債或金融債券之總額，上限仍為基金淨資產價值的 25% 。

媒體詢問，此舉是否會引導更多資金湧入台積電，導致愈加集中化，黃仲豪解釋，修法初衷並非為特定股票護盤，而是考量國際市場 (如美國、韓國) 也有類似的 25% 上限規定。他強調，這有助於基金經理人依據策略進行更靈活的配置，不再因為 10% 的限制而影響投資策略的落實。