鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-24 10:07

全球主動式 ETF 市場迎來爆發性成長，摩根資產管理 ETF 團隊執行董事佘珮嘉昨（23）日指出，主動式 ETF 過去十年年複合增長率（CAGR）達 45%，亞洲市場更以 54% 增幅躍居全球之冠。隨監管法規鬆綁，亞洲正處於「低基數爆炸期」，其中台灣市場表現亮眼，受益人數已超過 130 萬人，成長勢頭遠超日本與新加坡。

亞洲最勇！主動式ETF暴增54%全球稱冠 摩根：台灣受益人破130萬戶規模更勝日、星。（圖：shutterstock）

佘珮嘉表示，全球主動式 ETF 規模已從十年前的 4,201 億美元成長至目前的 2 兆美元。亞洲成長率超越歐美，主因在於區域內監管法規相繼鬆綁，包括澳洲、韓國、香港，以及近兩年加入的日本、新加坡與台灣。目前主動式 ETF 雖僅佔整體市場規模 10%，但今年以來其資金流入比重已達全球 ETF 的 25%，結構性增長值得期待。

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亞洲各國市場分析：政府主導 vs. 零售驅動

針對亞洲主要市場，佘珮嘉歸納為兩大類別：

日本與中國（政府主導型）： 市場規模龐大，目前由兩國「交替領跑」。中國「國家隊」與日本央行大量買進 ETF 作為市場穩定器，是規模迅速擴張的核心推手。 台灣與韓國（零售投資者主導型）： 兩市場規模接近，但產品偏好南轅北轍。台灣投資人對「高股息」情有獨鍾；韓國散戶則更傾向操作「槓桿型與反向型」產品。

台灣主動式 ETF 潛力驚人 規模增速超日星

佘珮嘉特別強調台灣在主動式 ETF 領域的驚人潛力。自 2024 年底法規批准以來，台灣主動式 ETF 規模已達 3,000 多億台幣（佔整體 ETF 市場 4%），增速遠超推出已三年的日本（0.1%）與新加坡（不到 2%）。目前受益人數超過 130 萬人，顯示台灣投資人對理財態度轉向積極，追求獲取超額報酬（Alpha）的機會。

產品趨勢：收益型產品轉向掩護性買權

在全球產品趨勢方面，需求正從傳統高股息轉向「衍生品收益類」或「掩護性買權（Covered Call）」ETF。這類產品透過股息、權利金及參與市場增長等三個「水龍頭」提供更高收益。數據顯示，該類別在 2025 年資金流入逾 540 億美元，位居所有類別首位，目前總資產規模已突破 2,000 億美元。