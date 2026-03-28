鉅亨網編譯許家華 2026-03-28 08:02

中東戰事升溫重創奢侈品產業市值，市場統計顯示，自伊朗衝突爆發以來，全球主要奢侈品牌股價普遍下跌 15% 以上，合計蒸發約 1,000 億美元市值，突顯地緣政治風險對高端消費市場的衝擊。

法國精品巨頭 LVMH (LVMUY-US) 與 Hermès (HESAY-US) 本月迄今股價分別下跌約 16% 與 20%，同期標普 500 指數 (SPY-US) 跌幅不到 6%；豪華車品牌 Ferrari (RACE-US) 亦下跌約 15%，並宣布暫停對中東地區交車，Bentley 與 Maserati 等高端汽車品牌也因安全與物流風險暫停出貨。

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Bentley 執行長 Frank-Steffen Walliser 在投資人會議中指出，目前生產端尚未受到影響，但中東消費者短期內顯然無心購買新車，反映戰事已直接衝擊需求端。

分析師指出，中東市場雖僅占全球奢侈品銷售約 6%，但成長動能關鍵。去年該區為全球成長最快市場，年增率達 6% 至 8%，相較全球市場幾乎零成長表現更為突出，並逐步逼近約占 9% 全球銷售的日本市場。

其中，杜拜為最大成長引擎，占阿聯奢侈品成長約 80%，而阿聯本身則貢獻整個中東過半增長。根據摩根士丹利研究，該地區約 60% 的奢侈品消費來自觀光客，其中俄羅斯、沙烏地阿拉伯、中國與印度旅客為主力。

然而戰事動搖了杜拜作為安全消費中心的地位。當地購物中心人流減少，部分高端品牌轉而採取一對一銷售並配送到府方式維持營運。同時，部分富裕族群已暫時離開杜拜，可能轉向其他國家消費。

伯恩斯坦研究指出，若中東銷售在 3 月出現最壞情境、即下滑 50%，將拖累多數奢侈品牌單季成長約 1 個百分點。不過該機構亦認為，若衝擊僅限短期，對全年影響有限。

瑞銀集團則指出，目前市場對奢侈品產業情緒為「多年來最悲觀」，地緣政治不確定性恐延後原本預期於 2026 年出現的復甦拐點。

從基本面來看，奢侈品產業正處關鍵時刻。中國市場銷售歷經數年下滑後略見回溫，美國市場則受惠於 AI 與股市帶動的財富效應維持強勁，歐洲需求則由觀光消費支撐。然而中東局勢動盪，為原本寄望於 2026 年復甦的產業前景增添變數。

此外，高油價亦可能對奢侈品需求形成雙重壓力。一方面推升通膨，抑制中產消費者支出；另一方面可能拖累股市表現，削弱高資產族群的財富效應，進而影響奢侈品消費意願。

儘管如此，部分分析師認為，中東長期吸引力仍在，包括零所得稅、穩定政治環境與高端生活條件。根據 Henley & Partners，杜拜百萬富豪人口自 2014 年以來已翻倍至逾 8.1 萬人，2025 年更吸引約 9,800 名富豪移入，帶來約 630 億美元資產流入，為全球最多。