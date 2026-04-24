鉅亨網編輯林羿君 2026-04-24 16:20

美國總統川普在伊朗戰事中的失策，正讓巴拿馬運河的通行成本大幅飆升。

根據 Argus Media 彙編的數據顯示，隨著「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）進入第 8 週，燃料供應吃緊使得企業通行巴拿馬海峽最繁忙航道的平均成本已達 83 萬 7,500 美元。

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亞洲市場受另一條關鍵水道荷姆茲海峽的衝擊最為嚴重，伊朗官方證實該海峽目前仍處於關閉狀態。

由於戰火延燒且荷姆茲海峽遭到封鎖，貨運被迫改道轉向巴拿馬運河，導致主要供船隻通過的巴拿馬型船閘（Panamax locks）價格節節攀升。

Argus 美洲貨運定價主管羅斯 · 格里菲斯指出，通過巴拿馬運河的船隻約有七成使用傳統的巴拿馬型船閘，自伊朗戰爭爆發及荷姆茲海峽封鎖以來，該處的拍賣得標價已暴漲近 10 倍。

這種顯著的漲幅反映出，亞洲買家正急於從美國墨西哥灣沿岸尋找石油、燃料及煤炭等乾散貨資源。

根據數據研究機構 Kpler 統計，交通量增加也讓運河的候船時間延長至 4.25 天，創下 6 週以來的新高，不少企業為了插隊避開漫長的排隊人龍，不惜支付高達數百萬美元的規費。

大型能源與貨運公司通常會以固定費率預約時段，其餘業者則須透過公開拍賣競標通行權。休士頓萊斯大學能源研究中心高級總監肯尼士 · 梅德洛克認為，亞洲市場的供需缺口正是導致價格飆升的主因。

儘管大多數美國船隻已改經好望角前往亞洲，但市場分析平台 Spark Commodities 分析師卡西姆 · 阿富汗表示，取道巴拿馬運河的獲利空間仍明顯較高。