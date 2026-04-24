鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-24 13:24

一名參與逮捕委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolás Maduro) 行動的美國特種部隊士兵已遭逮捕與起訴，理由是他涉嫌利用這次機密行動從行非法博弈，從中獲利 40 萬美元(約新台幣 1300 萬元)。

根據周四 (23 日) 解密的一份起訴書，現役士官長 Gannon Ken Van Dyke 去年 12 月底在知名預測市場平台 Polymarket 開設帳戶，並投入約 3.2 萬美元押注馬杜洛將在 1 月前「下台」，這在當時被視為勝率極低的冷門賭注。

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然而檢方指控，Van Dyke 其實親自參與了名為「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve) 的規劃與執行，並在下注前接觸到機密資訊。雖然他是以匿名方式領取彩金，但依然立即引起執法部門的關注。

Van Dyke 為駐紮於 Fort Bragg 的現役軍人，目前面臨竊取與誤用政府機密資訊、竊盜及詐欺等五項刑事指控。他將在北卡羅來納州首度出庭。

獲利匯往海外加密貨幣金庫

起訴書顯示，Van Dyke 在 12 月 27 日至 1 月 2 日期間共下注 13 次，最後一次下注距離深夜逮捕行動僅數小時。檢方指出，他在獲利後，將超過 40 萬美元的收益轉移到海外加密貨幣金庫，隨後存入線上經紀帳戶，意圖隱匿資金來源。

紐約南區檢察官 Jay Clayton 說：「受託守護國家機密者有責任保護這些資訊與軍方人員，而非將其用於個人金錢利益。」

根據法院文件，Van Dyke 在最後一次下注後的照片顯示，他身穿美國軍服、背著步槍，站在看似位於海上的艦艇甲板上。除了刑事指控，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周四也對提起民事訴訟，要求他退還非法所得並支付民事罰鍰。

川普比擬為棒球界彼得羅斯：世界已成賭場

預測市場近一年來交易量激增，引發美國國會關注，目前已有十多項研擬加強監管的法案，尤其是針對公職人員的內線交易行為。

美國總統川普周四被問及此案時表示，他對地緣政治事件成為博弈趨勢感到擔憂。他將此案傳奇球星彼得 · 羅斯 (Pete Rose) 相比，說「這就像彼特羅斯押注自己的球隊一樣」。這位大聯盟安打王因在擔任辛辛那提紅人隊總教練期間參與賭博案，甚至下注自己的球隊，終身無緣進入名人堂。

至於美伊戰爭是否也存在類似博弈，川普回應：「整個世界不幸地在某種程度上變成了一座賭場，這在世界各地都在發生。我對此並不感到高興。」

預測市場角色引發爭議

Polymarket 在社群媒體 X 發文指出：「當我們發現用戶利用政府機密資訊交易時，已將此事移交司法部並配合調查。內線交易在 Polymarket 沒有容身之地。」

然而，業界對於「內線消息」在預測市場中的角色仍有爭論。部分專家認為這有助於資訊流動，但 Polymarket 已於 3 月推出新規定，嚴禁基於法律保密義務或具有影響力者參與相關市場交易。