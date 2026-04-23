鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州儀器(TXN-US)EPS預估上修至7.51元，預估目標價為260.00元
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根據FactSet最新調查，共34位分析師，對德州儀器(TXN-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.42元上修至7.51元，其中最高估值8.16元，最低估值6.23元，預估目標價為260.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.16(7.36)
|9.98
|11.54
|11.64
|最低值
|6.23(5.85)
|7.12
|7.76
|11.64
|平均值
|7.23(6.47)
|8.41
|9.87
|11.64
|中位數
|7.51(6.42)
|8.3
|9.54
|11.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|214.74億
|243.00億
|280.03億
|315.90億
|最低值
|191.00億
|206.22億
|228.35億
|290.37億
|平均值
|204.23億
|225.32億
|250.42億
|297.80億
|中位數
|206.83億
|223.50億
|249.73億
|292.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.26
|9.41
|7.07
|5.20
|5.45
|營業收入
|183.44億
|200.28億
|175.19億
|156.41億
|176.82億
詳細資訊請看美股內頁：
德州儀器(TXN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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