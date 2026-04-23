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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州儀器(TXN-US)EPS預估上修至7.51元，預估目標價為260.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共34位分析師，對德州儀器(TXN-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.42元上修至7.51元，其中最高估值8.16元，最低估值6.23元，預估目標價為260.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.16(7.36)9.9811.5411.64
最低值6.23(5.85)7.127.7611.64
平均值7.23(6.47)8.419.8711.64
中位數7.51(6.42)8.39.5411.64

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值214.74億243.00億280.03億315.90億
最低值191.00億206.22億228.35億290.37億
平均值204.23億225.32億250.42億297.80億
中位數206.83億223.50億249.73億292.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.269.417.075.205.45
營業收入183.44億200.28億175.19億156.41億176.82億

詳細資訊請看美股內頁：
德州儀器(TXN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTXN

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