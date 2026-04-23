鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-23 08:05

德州儀器 (Texas Instruments)(TXN-US) 周三 (22 日) 盤後大漲逾 11%，該公司上季財報優於市場所料，本季財測也交出令人驚喜的表現，顯示資料中心晶片需求保持強勁，工業設備需求也回春。

Q2 財測關鍵數字 vs 分析師預測

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營收：50-54 億美元 vs 48.5 億美元

EPS：1.77-2.05 美元 vs 1.57 美元

Q1 財報關鍵數字 vs 分析師預測

營收：48.3 億美元 vs 45.2 億美元

EPS：1.68 美元 vs 1.38 美元

德儀上季營收年增 19% 至 48.3 億美元，EPS 為 1.68 美元，雙雙優於預期。

德儀是最早公布首季財報的晶片公司之一，因此受到密切關注，加上德儀的晶片應用範圍廣，也被視為各行各業的需求指標。

德儀執行長 Haviv Ilan 在法說會上表示，工業元件需求的復甦可在所有地區與細分市場中得見。他指出，儘管整體營收仍低於先前的高點，但仍鼓舞市場對成長動能將持續的樂觀情緒。

Ilan 表示：「成長空間還很大，我在工業領域的所有部門都看到了這一點。」

德儀也正在資料中心掌握更多支出，另一個前景看好的訊號是：該公司正在削減新工廠的支出，使其擁有更多自由現金流，以回饋投資人。

德儀周三盤後大漲超過 11%，該股今年來到周三稍早收盤共上漲 36%，接近歷史高點。

儘管德儀 (TI) 並不生產用於 AI 運算的高階數位處理器，但其晶片在資料中心內用於電源控制及執行其他重要功能，是不可或缺的元件。該公司的資料中心部門目前的年銷售額已超過 10 億美元，去年全年成長逾 60%，今年第 1 季更激增 90%。

該公司上季在新廠房與設備上的資本支出為 6.76 億美元，低於去年同期的 11 億美元。德州儀器仍堅持今年度總資本支出維持在 20 億至 30 億美元之間的計畫。

目前德儀正逐步減少在工廠方面的大規模支出，包含位於達拉斯總部以北約一小時車程處的新廠房。