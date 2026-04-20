鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-04-21 05:42

美國股市周一 (20 日) 小幅收低，三大指數在連續三周上漲後回檔。市場對美國與伊朗緊張局勢再度升溫感到不安，使為期兩周的停火是否能持續出現疑問。

一名伊朗高層官員表示，在巴基斯坦推動結束美國對伊朗港口封鎖後，伊朗正考慮赴巴基斯坦與美國進行和平談判。

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不過，另有消息人士指出，美國副總統范斯 (JD Vance) 仍留在美國，否認他正前往巴基斯坦參與談判的報導。

伊朗上周五重新開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，帶動市場全面上揚，標普 500 與那斯達克指數連續第三個交易日創下歷史新高，並寫下 11 個月來最大單周漲幅。然而，德黑蘭在周末再度關閉這條關鍵航道。

美國原油價格大漲 6.87%，收在每桶 89.61 美元。布蘭特原油上漲 5.64%，收在每桶 95.48 美元，帶動標普 500 能源類股成為當日 11 大類股中表現較佳族群之一。

通訊服務類股表現最差，其中 Meta Platforms(META-US) 股價下跌超過 2%，結束連續 9 個交易日上漲，為去年 10 月以來最長連漲紀錄。

Netflix(NFLX-US) 同樣走低，拖累該類股表現，自上周公布財報並宣布共同創辦人 Reed Hastings 離職以來，股價已下跌約 12%。

華爾街「恐慌指數」VIX 在連續 8 個交易日下跌後回升，上升 1.57 點至 19.08，盤中一度觸及一周高點 19.99。

根據 LSEG 數據，截至上周五早盤，在已公布財報的 48 家標普 500 企業中，有 87.5% 優於分析師預期，目前第一季整體獲利成長率為 14.4%。

美股周一 (20 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 4.87 點，或 0.009%，收 49,442.56 點。

那斯達克指數下跌 64.09 點，或 0.26%，收 24,404.39 點。

S&P 500 指數下跌 16.92 點，或 0.24%，收 7,109.14 點。

費城半導體指數上漲 43.33 點，或 0.45%，收 9,599.21 點。

NYSE FANG + 指數下跌 172.33 點，或 1.07%，收 15,865.89 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王多收低。Meta (META-US) 下跌 2.56%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.04%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.25%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.91%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.15%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.41%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 8.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.55%。

企業新聞

蘋果周一盤後宣布，將由現任硬體工程資深副總裁 John Ternus 接任執行長，現任執行長庫克 (Tim Cook) 則將於 9 月 1 日轉任執行董事長。Ternus 將成為蘋果第八任執行長。

Adobe(ADBE-US) 推出一系列 AI 代理產品，協助企業自動化數位行銷與客戶體驗管理，試圖在 AI 顛覆軟體產業之際鞏固自身競爭力。此次發布的核心產品為「CX Enterprise」，主打透過 AI 代理提升企業在客戶互動、銷售與品牌忠誠度等關鍵領域的效率。

Google 計劃本周在拉斯維加斯舉行的 Google Cloud Next 大會上，宣布新一代張量處理器 (TPU)，藉此強化自身在推理市場的話語權。負責 AI 算力基礎設施與晶片研發的 Amin Vahdat 暗示「在相對不久的將來」將有更多消息釋出。

禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 宣布將以最高 70 億美元收購癌症生技公司 Kelonia Therapeutics，強化其在血液腫瘤治療領域的布局。根據聲明，禮來將先支付 32.5 億美元現金，後續款項依臨床、監管與商業里程碑分階段支付，交易預計於 2026 下半年完成。

建材供應商 QXO(QXO-US) 宣布以 170 億美元收購建材分銷與安裝公司 TopBuild(BLD-US) 後，股價重挫，而 TopBuild 股價則大幅上漲超過 19%。

華爾街分析

Aptus Capital Advisors 股票主管兼投資組合經理 David Wagner 表示，「對市場而言，與伊朗的戰爭已逐漸成為過去式。」

他認為這波創高行情仍具延續性，「很多人認為市場過去幾年估值過高，可能需要重設，但我並不認同。標普 500 的獲利動能為市場提供了支撐與上行動力…… 在估值擴張與獲利成長帶動下，短期股市報酬前景其實相當不錯。」

U.S. Bank Wealth Management 投資策略師 Tom Hainlin 表示，「周末關於海峽再度關閉或伊朗船隻遭登檢的消息，使市場認為航道尚未完全恢復正常。但從時程來看，重啟的時間似乎也沒有想像中那麼遙遠，至少本周仍可能持續有談判進展。」

Hainlin 補充，「目前也正值第一季財報季，市場關注這些地緣政治事件是否已影響實體經濟。到目前為止，銀行方面的回饋顯示，消費者信貸與支出狀況仍然穩健。」