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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)EPS預估上修至1.69元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.69元，其中最高估值1.75元，最低估值1.63元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.75(1.7)1.922.082.2
最低值1.63(1.62)1.81.952.2
平均值1.69(1.66)1.852.012.2
中位數1.69(1.65)1.8522.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.39億19.21億20.14億21.17億
最低值17.86億18.75億19.69億21.17億
平均值18.03億18.97億19.90億21.17億
中位數17.95億18.93億19.88億21.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.970.400.640.921.15
營業收入9.11億12.82億15.31億15.67億16.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSZWS

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