鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)EPS預估上修至1.69元，預估目標價為53.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.69元，其中最高估值1.75元，最低估值1.63元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.75(1.7)
|1.92
|2.08
|2.2
|最低值
|1.63(1.62)
|1.8
|1.95
|2.2
|平均值
|1.69(1.66)
|1.85
|2.01
|2.2
|中位數
|1.69(1.65)
|1.85
|2
|2.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.39億
|19.21億
|20.14億
|21.17億
|最低值
|17.86億
|18.75億
|19.69億
|21.17億
|平均值
|18.03億
|18.97億
|19.90億
|21.17億
|中位數
|17.95億
|18.93億
|19.88億
|21.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.97
|0.40
|0.64
|0.92
|1.15
|營業收入
|9.11億
|12.82億
|15.31億
|15.67億
|16.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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