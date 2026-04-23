過河拆橋！曾在阿富汗戰爭為美軍工作的1100位阿富汗人 恐被川普遣送至非洲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-23 16:40

設在美國的阿富汗難民權益組織「阿富汗人撤離聯盟」週二 (21 日) 證實，川普政府有意將約 1100 名曾為美軍工作的阿富汗人及其家屬遣送至剛果(金)。美國前總統拜登曾承諾會在美庇護曾幫助美軍的阿富汗人，但此事後來不了了之。

過河拆橋！曾在阿富汗戰爭為美軍工作的1100位阿富汗人 恐被川普遣送至剛果 (圖:shutterstock)

綜合《紐約時報》與《衛報》等媒體報導，川普政府正打算將滯留卡達的 1100 多名阿富汗人轉移至剛果 (金)，引發國際社會廣泛關注與批評。

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這批阿富汗人主要包括曾協助美軍作戰的翻譯、前特種部隊士兵及其家屬，其中約有 700 名婦女兒童，目前被安置在卡達賽利耶陸軍基地的難民營內。

美國援助與倡議組織「阿富汗撤離」主席 Shawn VanDiver 透露，美方官員已告知相關計畫，這些人將面臨艱難抉擇，不是返回塔利班治下的阿富汗，就是被送往深陷人道危機的剛果 (金)。

這項提議中的安置方案遭到強烈質疑。根據聯合國數據，剛果 (金) 境內已有超過 60 萬來自中非共和國和盧安達的難民，且剛果 (金) 正與盧安達處於衝突狀態，難民營頻遭攻擊，本就難以承受更多人口壓力。

VanDiver 痛斥出普政府此舉形同「逼他們回阿富汗，幾乎等同於死刑判決」，質問為何要讓他們「從世界頭號難民危機跳入第二大危機」。

此舉凸顯美國政府面臨的兩難困境：一方面是對曾並肩作戰的阿富汗人的道義責任，另一方面則是川普政府緊縮移民政策的堅定立場。

美國國務院發言人 Thomas Pigott 試圖甩鍋，批評拜登政府先前「倉促」接收阿富汗人，聲稱現任政府正尋求「負責任且自願」的方案。

然而，自去年 11 月一名阿富汗男子在華府槍擊國民兵後，美國正凍結特別簽證項目，導致許多已完成審查的人員仍滯留卡達，無法進入美國。

值得注意的是，美國近期已與剛果 (金) 達成一項協議，同意接收來自其他國家、面臨被美驅逐的移民，作為交換，美國將向聯合國難民事務高級專員公署提供 5000 萬美元援助。